Andrea Legarreta anuncia una victoria legal

Gracias a su sencillez, carisma y simpatía, Andrea Legarreta se ha ganado el puesto como una de las conductoras favoritas en México. Sin embargo, a lo largo de su exitosa carrera en la televisión ha tenido que enfrentarse a la parte menos agradable de la fama: las críticas malintencionadas, los rumores e incluso las calumnias. Si bien en ocasiones ha sido imposible no resultar afectada, la anfitriona del programa Hoy ha sabido hacerle frente a estas situaciones, con la seguridad de que ella conoce la verdad. No obstante, Andrea no se ha quedado con los brazos cruzados cuando han sobrepasado los límites al hablar de ella y su reputación, de hecho, incluso ha recurrido a la ley para defenderse. Ha sido de este modo que la presentadora recientemente ganó una demanda que interpuso hace tres años contra una publicación de circulación nacional.

Andrea aprovechó un reciente encuentro con medios de comunicación para dar a conocer su victoria legal contra una revista. "Gané una demanda después de tres años, con la revista TVNotas, solamente para que lo sepan, ahí lo dejo sobre la mesa", comentó la conductora a las afueras de Televisa. "Es una demanda... que al final tiene que ver conmigo, pero que sí creo que es en pro de muchas mujeres, que al final entiendan estos medios que, yo se qué luego estamos bromeando pero al final entre broma y broma sale un encabezado que no es el correcto o sale una situación falsa, que entiendan que por mucho que seas una mujer del medio no puedes ensuciar su dignidad, su reputación, a su familia, su estabilidad emocional, su estabilidad laboral a través de información falsa, y que no es comprobable", explicó.

La conductora de Hoy explicó que no sólo ella ha tenido estas diferencias con dicha publicación, sino también varios colegas. "Han tenido una insistencia en diferentes momentos, con mucha gente del medio en donde incluso manipulan. En mi caso, esta demanda en específico tiene que ver con una fotografía que subieron", continuó Andrea, detallando que dicha revista sacó totalmente de contexto una imagen de ella junto a unos entrenadores de su gimnasio sugiriendo una situación ofensiva y de mal gusto que nada tenía que ver con la realidad. "Entonces al compartir eso, dicen cosas fuertes, hablan de mí, me critican, que siendo mi negocio, que ahí va Erik, van mis niñas, una cosa muy humillante, muy grosera, una falta de respeto terrible", aseguró la presentadora recordando con indignación aquella situación. Pero señaló que esa no es la única ocasión en que considera que han sobrepasado la línea al hablar de ella: "Y como eso pues también, les traemos ahí la fila de otras cosas, portadas y cosas que han sido muy fuertes", señaló.

Por lo anterior, la presentadora destacó que el haber ganado la demanda significa algo muy importante para ella en lo personal y también muy satisfactorio. "Ha sido un triunfo maravilloso porque aunque hayan pasado tres años no podemos acostumbrarnos a eso, es decir, no solamente es una revista, es cualquier medio que decida ensuciar tu dignidad de mujer, ensuciar a tu familia, a tu gente, afectan tu trabajo, afectan muchas cosas", agregó Andrea. "Entonces para mí, y para mi abogado ha sido un gran logro y también es abrir brecha, insisto... No porque yo esté en una pantalla tienes derecho de violentarme como mujer, de violentarme ahora que está tan fuerte los derechos de las mujeres en el mundo, luchas por nuestra dignidad para mí ha sido un triunfo... Quiero que lo sepan, me siento muy feliz", aseguró.

Los detalles de su victoria legal

Si bien para Andrea lo más importante fue sin duda alzar la voz contra las versiones falsas y defender su reputación, detalló que como parte de la demanda demanda recibirá una remuneración económica. "La cantidad ya está fijada, pero no se los voy a decir porque es lo de menos", comentó cuando una reportera le preguntó los pormenores sobre la compensación. Además de sus abogados, la conductora se mostró agradecida con las leyes que en esta ocasión le dieron la razón. "Que de pronto uno a veces duda, si esto puede ser posible, pero cuando se dan cuenta que es con dolo y que están mintiendo, al rato ellos van a publicar una disculpa", reveló. "Yo creo que al final, el logro para mí como mujer, para mis hijas y para todas las mujeres, para la sociedad, es maravilloso", concluyó.

