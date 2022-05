Por qué Johnny Depp no estará en la corte cuando se dé el veredicto de su caso La reciente aparición del actor parece confirmar estas sospechas

Los millones de personas que han seguido a detalle el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard se encuentran a la espera de que se dé el veredicto. Tal como se explicó el viernes pasado, después de que los respectivos abogados de los actores dieran su alegato de clausura, el jurado ha entrado en sesión para determinar el caso y la juez Azcarate ha dejado claro que dará el tiempo necesario para que decidan cómo concluirá esta batalla que ha tenido al mundo en vilo. Y aunque las fanáticas del protagonista de Piratas del Caribe tienen la esperanza de ver una vez más al actor en la corte de Fairfax, Virginia, para mostrarle su apoyo incondicional, como lo han hecho en las últimas semanas, todo parece apuntar a que Johnny podría no estar presente al momento de que se dé el esperado veredicto. De hecho, se ha especulado que tampoco estará Amber, quien ha corrido con una suerte distinta a la de su exmarido cuando del público se trata.

Los cálculos de los expertos apuntan a que será este martes cuando se sepa si el ganador de este juicio es Depp, quien demandó a Heard por 50 millones de dólares, o si la actriz de Aquaman podría salir victoriosa en su contrademanda por 100 millones de dólares. La razón por la que este lunes no habrá noticias del caso es que en Estados Unidos se celebra el Memorial Day, por lo que al ser feriado no hay actividad en ninguna instancia gubernamental. Se sabe que los siete jurados que decidirán este caso, fueron enviados a casa para el fin de semana largo y no regresarán a la corte sino hasta el martes.

Aunque lo que se determiné en la corte será de gran impacto sea cual sea el resultado, parece que los dos protagonistas de esta batalla legal que comenzó con un matrimonio no estarán presentes en la corte. Esto se ha especulado ampliamente, pero la reciente aparición de Johnny parece reforzar esta teoría. Este fin de semana, después de unas largas semanas en las que se ha visto enfrentado no solamente a las acusaciones en su contra, sino a detalles de su infancia y juventud que han dado un vistazo a la parte más íntima de su vida, Depp ha querido dejar las dificultades atrás y viajar a Reino Unido. Tomando a todos por sorpresa, el actor tomó el escenario con Jeff Beck para interpretar Isolation de Johnny Depp durante una presentación en Sheffield. Con esta aparición, se ha llegado a especular sobre si se integrará a la gira de Beck con presentaciones en el Royal Albert Hall el 30 y 31 de mayo -sí, este último, el mismo día en el que se espera el veredicto-.

Qué sucedió en noviembre del 2020

Si este pareciera el enfrentamiento más estruendoso entre la expareja, la realidad es que ya se habían visto las caras en el juicio que Depp emprendió contra The Sun en Reino Unido. En aquel entonces, el 20 de noviembre del 2020, se daba a conocer que el actor había perdido la demanda que interpuso contra el tabloide por haberlo llamado ‘golpeador de esposas’. Sorprendentemente, en las noticias de aquel veredicto se mencionaba que Johnny estaba demandando a Amber en Estados Unidos por difamación, caso del que ahora se espera el desenlace.

Aunque en aquel entonces, Johnny pasó alrededor de 20 horas dando su testimonio, tras darse a conocer el fallo final, guardó silencio y dejó que fueran sus representantes legales quienes hablaran por él. Cuando se dio a conocer el veredicto en su contra, los abogados de Depp aseguraban que apelarían la decisión del juez, mientras Elaine Charlson, a quien se ha visto en este caso del lado de Heard, aseguraba que la resolución no era una sorpresa.

