'No fue una ruptura amistosa', Regina Blandón sobre su divorcio de Roberto Flores

Han pasado casi cuatro años desde que Regina Blandón sorprendió a todos al confirmar su separación de Roberto Flores tras 10 meses de matrimonio. En aquella ocasión, la expareja aceptó haber atravesado por un momento de crisis en su relación e incluso hicieron gala de su buen humor al bromear con la situación, dejando en claro que entre ellos siempre habría cariño y admiración. Sin embargo, en una reciente entrevista Regina reveló que no todo fue miel sobre hojuelas a la hora de tomar la decisión de separarse, pues admitió que su separación no se dio en buenos términos.

Fue durante una charla que sostuvo con la cantante Isabel Lascurain para su canal de Youtube, que Regina profundizó en el tema de su separación, asegurando que fue el momento en el que se dio de que no era feliz en su matrimonio, pues pasaba gran parte de su tiempo procurando cubrir las expectativas que su entonces esposo tenía sobre ella en lugar de enfocarse en lo que ella realmente quería. “Durante algún tiempo síestuve como tratando de ser la persona que las otras personas esperaban y luego me di cuenta de que era mucha pérdida de tiempo y que a mí ya me tenía muy cansada”, reveló la guapa actriz. “Creo que la vida es muy corta para estar donde no se está totalmente feliz y vamos tomando decisiones, que tal vez no son las nuestras 100 por ciento, sino porque es lo que toca o porque se siente bien en cierto momento, pero fallándote a ti”, agregó de lo más sincera.

Regina reveló que pese a que su separación no se dio en los mejores términos, al final ambos sabían que lo mejor para ellos era continuar con sus vidas por caminos separados, algo que pudieron comprobar con el paso del tiempo. “Creo que tomar ese paso nos ayudó a los dos y pues sí, no fue una ruptura amistosa, pero creo nos enseñamos mucho y cada quien ahora está, creo, con la persona que nos hace muy feliz y que nos llena de otra forma”, agregó la intérprete.

Las declaraciones de Regina hacen mucho sentido con las que ofreció en 2020 al programa Pinky Promise, en el cual también fue cuestionada por su relación con Roberto Flores, específicamente sobre las razones que los llevaron a tomar la decisión de separarse, dejando en claro que fue la falta de comunicación y las expectativas que cada uno tenía del otro lo que terminó por mermar su matrimonio. “Los dos esperábamos una cosa del otro que no nos dijimos. La comunicación es clave y después de todo, que fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo quería cada quien del otro”, contó en aquella ocasión.

Más enamorada que nunca

Sin duda alguna, Regina Blandón ha dejado atrás ese capítulo en su vida y tras varios años de soltería decidió darse una nueva oportunidad en el amor al lado del actor Martín Altomaro, quien es 14 años mayor que ella. Algo que, contrario a lo que podría pensarse, los ha ayudado estabilizarse y vivir su amor libre de expectativas. “Creo que he encontrado una relación más estable de esta forma”, dijo Regina sobre la diferencia de edad que existe entre ellos. “De pronto dentro del círculo que nos movemos hay muchas cosas que se esperan de nosotras, de las mujeres, de verdad, hubo siempre como mucha presión, mucha expectativa alrededor de y pues pues no la siento ya”, agregó.

