Jacky Bracamontes y Martín Fuentes comparten pequeño un vistazo a la Primera Comunión de sus hijas mayores

Cobijados por el cariño de sus familiares y amigos más cercanos, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes han celebrado de lo más orgullosos una de las ocasiones más especiales para su familia: la Primera Comunión de Jacky y Caro, sus dos hijas mayores, quienes finalmente han cumplido con este importante sacramento dentro de la fe católica. Como era de esperarse, el famoso matrimonio ha querido compartir su felicidad con todos sus allegados, por lo que no han dudado en organizar una increíble recepción para consentir a sus pequeñas y a sus invitados, quienes han pasado una velada muy especial en compañía de los Fuentes-Bracamontes.

A través de sus redes sociales, Jacky y Martín han hecho eco de este importante acontecimiento familiar, pues de lo más emocionados han querido compartir con todos sus seguidores los primeros vistazos al interior de la linda celebración que organizaron para consentir a sus pequeñas, además de algunos detalles de la emotiva ceremonia religiosa, pues incluso pudimos ver a las pequeñas hincadas frente al altar, listas para recibir el sacramento de la comunión. Entre los invitados estuvieron Adamari López y a Maky, además de algunos compañeros de Jacky de Telemundo, con quienes pasó una velada de lo más divertida.

En su perfil de Instagram, los papás de Jacky y Caro se mostraron de lo más orgullosos al compartir las primeras imágenes de la Primera Comunión de sus hijas. “Hoy hicieron la Primera Comunión mis princesas Jacky y Caro ¡y fue un momento muy especial! ¡Dios las acompañe siempre en su camino! ¡Las adoro con toda mi alma!”, expresó de lo más emocionada Jacky Bracamontes al compartir con sus fans unas fotografías familiares tomadas el día del evento. Por su lado, Martín expresó: “Hoy estas hermosas princesas dieron un paso adelante en su espiritualidad con su Primera Comunión”, apuntó el piloto.

Una mujer de familia

Sin duda alguna, Jacky Bracamontes siempre ha sido una mujer entregada completamente a su familia, algo que ha dejado en claro en más de una ocasión y que se vio reflejado durante la pandemia, cuando la actriz pasó varios meses en cuarentena en compañía de su esposo, sus cinco hijas, sus padres y hasta sus suegros. Precisamente sobre este tema habló recientemente en una charla que sostuvo con el programa Mesa Caliente: “Mi casa es una fiesta siempre. ¿Qué fue lo que nos hizo sobrevivir a la pandemia? Que estábamos todos juntos, que somos una familia grande”, expresó Jacky sobre lo importante que fue para ella estar rodeada de su familia en momentos tan impredecibles como lo ha sido la pandemia.

Y es que para la actriz, el poder estar unidos durante ese tiempo, los hizo pasar este tiempo de la mejor forma posible. “Yo me ponía a pensar, tengo amigas que tienen un solo hijo o una sola hija, y me decían: ‘ya no sé cómo entretener al niño…’. En cambio aquí, yo las dejaba solas a las cinco y se inventaban: ‘mamá, te vamos a hacer un show’, hacían baile, hacían show, actuaban, bailaban, jugaban juntas y luego se peleaban, y luego se volvían a encontentar”, explicó la modelo al hablar de lo importante que es para ella contar con una familia numerosa.

