De elegante rosa, Alejandro Speitzer impacta con su increíble look en Cannes

Por segundo año consecutivo, Alejandro Speitzer ha vuelto a conquistar el Festival de Cine de Cannes y lo ha hecho por todo lo alto. Y es que el guapo mexicano no ha decepcionado a la hora de pisar la alfombra roja, pues el intérprete se ha encargado de cuidar hasta el último detalle a la hora de armar los atuendos con los que se presentaría en este importante festival. Y es que si el primer día causaría revuelo con el increíble traje cruzado en color negro de Boss, el look rosa firmado por la misma casa de modas con el que apareció durante su segundo día de actividades en Cannes no ha dejado a nadie indiferente, pues sin duda el actor de series como Oscuro Deseo y El Club ha dejado en claro por qué es una de las celebridades más pedidas en las alfombras rojas.

Para este segundo día, Alejandro lució guapísimo en un increíble traje de corte clásico en color rosa mexicano de Boss, siendo el saco la pieza más llamativa de su conjunto, pues las solapas fueron confeccionadas en diferente tela y distintos tonos de rosa, dándole un efecto glamouroso a su atuendo. El artista combinó a la perfección con una camisa al mismo tono de su traje, la cual abotonó hasta el cuello, dejando de lado la corbata. Alejandro complementó su look con unos increíbles botines de tacón con algunos bordados, así como joyería de Bulgari, además de unas gafas oscuras con las que se protegió de los intensos rayos de sol que brillaron sobre Cannes durante la penúltima jornada del festival, el cual será clausurado este sábado 28 de mayo.

A lo largo de su estancia en la ciudad francesa, Alex ha querido compartir algunos detalles de su asistencia a este festival con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, donde ha compartido algunos detalles de sus looks, así como algunos aspectos de los eventos a los que ha asistido como invitado y en los que ha podido coincidir con algunas estrellas latinas como Christina Aguilera, Edgar Ramírez, Ricky Martin, Eva Longoria y Alejandro Nones. “Es un placer volver a verte Cannes”, expresó el guapo intérprete en su perfil de Instagram junto a unas fotografías en las que presumió por todo lo alto su increíble look rosa de Boss.

En su mejor momento

Sin duda alguna, Alejandro Speitzer atraviesa por un momento muy importante a nivel profesional y personal. Y es que el intérprete no podría estar más feliz con los logros obtenidos en los últimos años gracias a las series que ha protagonizado, mientras disfruta de su noviazgo con Shannon de Lima, una relación que recién confirmaron los famosos pero de la que se ha hablado mucho, pues la pareja ha hecho gala de su amor en varias alfombras rojas. De hecho, todo parece indicar que su romance poco a poco se consolida más, pues incluso la venezolana ya ha tenido la oportunidad de conocer y convivir con la familia de su novio.

Así lo dio a conocer Carlos Speitzer, hermano mayor de Alex, quien reveló, en entrevista para Televisa Espectáculos, cómo fue el primer encuentro con la guapa modelo: “Muy linda. Es una tipaza, convivimos un par de horas un día, un par de horas al día siguiente”, contó, quien actualmente es parte de Las Estrellas bailan en Hoy. A pesar de que Alejandro Speitzer está disfrutando de fama internacional, sigue siendo muy cercano a su familia, por esta razón, Carlos está feliz de verlo enamorado: “Yo muy contento de ver a mi hermano siempre feliz porque es como lo quiero saber y sentir todo el tiempo”, declaró Carlos Speitzer.

