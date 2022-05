¿Juan Soler volvería a casarse?

Pleno y motivado, así vive Juan Soler este periodo de estabilidad, en el que disfruta de una relación sentimental con María José, quien fuera su primera novia en el pasado, según confesó anteriormente. A la par de esta dicha, se siente orgulloso de la buena relación de amistad que mantiene con su ex, Maky, que además es mamá de sus hijas. Lo cierto es que para el actor no hay mayor privilegio que tener total claridad de lo que desea en el plano sentimental, por lo que al preguntarle si entre sus planes cabe la posibilidad de celebrar una boda, tuvo la respuesta más firme y sincera, dejando ver lo fiel que es a sus ideas. Tampoco podemos dejar de mencionar la estabilidad profesional de la que hoy goza, ahora con un proyecto en puerta para regresar a las telenovelas, aunque ha sido muy reservado al respecto.

De paso por Televisa, Soler se tomó un tiempo para conversar y revelar cómo marcha todo para él en este instante en el que se encuentra enamorado. A pregunta expresa sobre si se volvería a casar, ahora que las cosas con su novia van viento en popa, dijo: “Jamás me vuelvo a casar, jamás. Porque es un invento arcaico… hay que hacerlo porque está de por medio el apellido y ahora ya aprendí la lección…”, comentó durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy. De esta forma, el intérprete deja claro que su visión de la vida ha cambiado, apostando por el cariño y la confianza más allá de un sacramento o un trámite legal.

En días pasados, Soler, quien suele ser muy reservado con su vida personal, se abrió para compartir cómo había resurgido el amor entre él y su ex, quien actualmente radica en Argentina, por lo que suelen mantener comunicación a distancia. “Me volví a enamorar de mi primera novia, es una relación un poco complicada. Es complejo el asunto, se llama María José, fuimos novios en la secundaria. No fui muy noviero, yo tuve novia de los 15 a los 20 años, fue mi única novia. Nos reencontramos hace dos años en una junta del colegio, de generación, hablamos…”, dijo durante una charla con la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda. “Fuimos novios 5 años allá en Argentina, nos reencontramos, nos caemos increíble, nos queremos mucho también y viajamos y nos vemos…”, agregó.

Su relación con Maky

Pero más allá de los giros que ha dado su vida en el aspecto sentimental, Juan Soler está seguro de que el cariño que le tiene a la madre de sus hijas es infinito, un sentimiento que simplemente se ha transformado, según contó en su reciente plática con el programa Hoy. “Es una mujer a quien respeto y quiero mucho pero se cerró una etapa. No es falta de amor. Amo profundamente a Maky pero desde otra tribuna, ya no estoy en eso, tengo otra razón, María José, con quien me llevo muy bien…”, explicó con toda sinceridad.

Soler además habló de lo que siente por Maky, una convivencia en la que además del amor prevalece el respeto, un principio que les ha permitido llevar todo en armonía por el bienestar de sus amadas hijas, Mía y Azul, quienes ya son adolescentes. “Con Maky la relación que tenemos es porque hubo mucho, mucho amor, y ese amor se transforma…”, explicó, reiterando la importancia que tiene para ellos darle el merecido lugar a su familia. “No podemos seguir juntos porque no está eso que nos unía, pero está eso, un par de hijas que hay que respetar, pero básicamente respetarnos nosotros…”, contó.

