Elizabeth Gutiérrez reacciona ante una sensible pérdida para William Levy

No es secreto para nadie que durante los años que duró su relación sentimental, Elizabeth Gutiérrez y William Levy fueron alcanzados por algunos rumores, y también es más que sabido que ellos siempre se mantuvieron al margen, sabedores de su propia verdad. Hace unos meses surgieron versiones que apuntaban a una ruptura, las cuales se han ido reforzando conforme ha pasado el tiempo. Eso sí, el actor fue el primero en desmentir rumores sobre los supuestos motivos de la separación, reiterando siempre su disposición a defender a su familia ante todo. Del mismo modo, la actriz de origen mexicano, ha alzado la voz para defender a los suyos, asegurando que quienes conocen realmente los detalles de su vida juntos, son precisamente ella y el cubano. Ahora que el intérprete ha tenido que enfrentar una dura pérdida, la madre de sus hijos ha salido a expresar su apoyo, reafirmando una vez más su postura de cuidar a su círculo cercano.

Hace unos días, William tomó su cuenta de Instagram para dar a conocer el sensible fallecimiento de un ser querido. "Te quiero Pipo, siempre te vamos a tener presente", escribió en sus Stories sobre un fondo negro, agregando un emojis de corazón y manos unidas. El galán de telenovelas no dio más detalles sobre lo acontencido, dejando a sus seguidores con dudas respecto a su mensaje. Y es que tal como el intérprete lo mencionó hace varios años, la palabra Pipo es muy usada en su natal Cuba para referirse a las personas, situación que no ayudaba a revelar a quién se refería en su reciente mensaje. "Todo el mundo me dice '¡pipo!, ¡pipo!', es una cosa que tenemos los cubanos de decir 'pipo' de cariño, entonces así les digo a todos y así me dicen a mí”", contaba en 2013 en entrevista para El Gordo y la Flaca.

En este panorama, era un hecho que sólo las personas más cercanas al actor conocerían el trasfondo de su dedicatoria. Elizabeth, quien fue su pareja durante casi dos décadas, reaccionó ante la irreparable pérdida dada a conocer por el padre de sus hijos, revelando de paso que se trataba del abuelo. En un primer momento, la actriz retomó en sus historias una publcación hecha por una cuenta de fans de William, en la que se extendían condolencias al intérprete por el fallecimiento de su abuelo. En la imagen se veía a Levy posando junto a un hombre mayor, quien cargaba a su vez a una muy pequeña Kailey, hija del cubano. La actriz no agregó ningún mensaje, sólo colocó un emoji de manos unidas, lo que suele interpretarse en ocasiones como señal de oración.

Inmediatamente después, Elizabeth publicó en sus Stories otra foto, al parecer esta sacada de su propio álbum. La imagen e blanco y negro mostraba un posado familiar, en cuyo centro se veía a la actriz sonriente. William también fue participante de este momento, y del mismo modo, se le veía muy feliz; a sus espaldas, alguien cargaba a su hijo Christopher, quien entonces era un niño pequeño. La también conductora de televisión prefirió no agregar tampoco algún mensaje, limitándose a compartir solo un lindo recuerdo del abuelo de Levy. Mientras tanto, el actor ha preferido mantenerse un poco alejado de las redes sociales, pues en los últimos días no ha hecho ninguna publicación.

El mensaje de Elizabeth sobre su relación con William

A finales de febrero, casi un mes después de que William compartiera y borrara unos misteriosos mensajes -y que apuntaban a un ruptura-, Elizabeth compartió un enérgico mensaje con el que dejó claro lo importante que es para ella el bienestar de su familia. "Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones, incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y ¡cuestionando sus personalidades y valores! ¡William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres", expresó la actriz al inicio de un post en Instagram, el cual acompañó con una foto en la que se le veía junto al cubano y sus hijos Christopher y Kailey. "Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos”, continuó la actriz. "¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona, ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí", agregó en su publicación, la cual fue interpretada por algunos como una confirmación sutil del actual estatus de su reación sentimental. "No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad cómo pareja y ahí se va quedar, ¡con nosotros! ¡Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!", finalizó.

