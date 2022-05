Christian Nodal ante los recientes sucesos: 'La vida me ha golpeado'

Son tiempos complicados para Christian Nodal, así lo reconoce el cantante ante sus fanáticos, pendientes de todos los acontecimientos a lo largo de estos meses desde que hiciera oficial su ruptura amorosa con Belinda. Luego del reciente episodio con el que reavivó la polémica, tras revelar supuestos mensajes de una conversación de su ex, el intérprete habló de cómo marcha todo para él en este momento, dejándose ver optimista a pesar de las circunstancias, y enteramente agradecido con quienes creen en él. Además, confesó que está poniendo empeño en dar resolución a las situaciones que lo aquejan, en espera de poder pasar la página de este complejo periodo.

Para Nodal, las redes sociales son la ventana a través de la cual comparte vistazos de su entorno personal, por lo que en un tiempo como este no ha dudado en realizar algunas transmisiones en vivo para dar cuenta de lo que sucede, como ocurrió hace apenas algunos días. “La vida me ha golpeado cada vez que… cuando no tienes la maldad inconsciente, la vida te golpea…”, confesó en la charla que sostuvo, y en la que además trató de dar explicación a lo toda la serie de sucesos que han marcado su vida en este instante. “Y yo creo que toda esta energía negativa que ha venido pasando es porque las cosas de la vida caen por su propio peso…”, dijo el ídolo de la música regional, quien anteriormente se había mantenido muy hermético sobre su ruptura amorosa.

En otro momento, Nodal reveló que trabaja para mejorar esta situación, confiando enteramente en que podrá dejar atrás la tempestad. Sin ahondar en detalles de lo que ha implicado este importante cambio, reconoció el apoyo de quienes han seguido de cerca su día a día. “Yo estoy cerrando ciclos en mi vida porque quiero volver a la luz. Yo estoy haciendo cosas buenas… Yo las estoy arreglando (las cosas) y quiero agradecer a todas las personas que lo ven así porque soy un ser humano…”, dijo el cantante de temas como Botella Tras Botella o Adiós Amor, quien estos meses cumple con su agenda compromisos profesionales brindando conciertos por Latinoamérica, encontrando en el trabajo una especie de refugio.

La polémica de los supuestos mensajes de Belinda

Cuando las aguas parecían discurrir tranquilas, Christian Nodal puso nuevamente sobre la mesa el tema de su ruptura con Belinda. de forma inesperada, el intérprete filtró en redes sociales supuestos mensajes de un chat con la cantante. Ante el revuelo que provocó ese suceso, él habló de las razones que lo llevaron a exhibir tales mensajes. “No se trata de dinero, se trata de que siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Sólo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer…”, confesó, tras las preguntas que le hicieron algunos fanáticos en Twitter.

En ese espacio, también revelo que previo a publicar la conversación, mantuvo comunicación con Belinda, aunque eso no dio pie a que las cosas pudieran darse de forma distinta. “Sí lo hice, le llamé varias veces. Le escribí y no cambió nada”, escribió en otra parte de este tuit. Luego de dar a conocer el chat, también pidió que no se atacara a la cantante. “No hago esto para que se vaya detrás de nadie. Quiero paz, limpiar mi nombre…”, afirmó, dejando claro cuál es su mayor prioridad en estos instantes. “Quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo por el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, escribió en otro tuit.

