¿Papá o mamá? La tierna reacción de Blu Jerusalema al ver a su papá en la pantalla

Si algo ha caracterizado a Gianluca Vacchi además de su personalidad alegre y su buen ritmo al bailar, es sin duda su apertura. A través de sus redes sociales, el empresario italiano ha compartido detalles de su vida, desde sus viajes, lujos y excentricidades, hasta su lado más sensible y su faceta de papá. Sin embargo, ahora ha sido a través de una plataforma de streaming que el influencer se ha abierto más que nunca. Gianluca Vacchi: Mucho más, es el nombre del documental que el magnate acaba de estrenar en Amazon Prime, un proyecto que lo llenó de ilusión. "La vida es una aventura demasiado buena para no vivirla plenamente; todo lo que las historias nunca te han contado está aquí", adelantaba en su Instagram al mostrar un vistazo de este proyecto. La premier se llevó a cabo en la ciudad de Monza, en Italia, y como era de esperarse, Gianluca asisitió junto a su pareja, Sharon Fonseca, y su pequeña Blu Jerusalema. Tras aquella inolvidable velada, la modelo venezolana quiso compartir la reacción de su hija al ver a su papá en pantalla. Emocionada, la nena de año y medio no dejaba de señalar la imagen de Vacchi, aunque, no aunque con un pequeño error al nombrarlo, pues le decía ‘mamá’. Divertidos, los papás de esta nena intentaban corregirla, pero ella no dejaba de insistir. "Blu J cada vez que ve a papi en el documental", escribió Sharon. Haz click en el video para ver este simpático momento.