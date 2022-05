¡Qué grande está! Después de mucho tiempo, Sarah Kohan comparte fotos de Nala

En su papel de influencer, Sarah Kohan solía compartir en sus redes sociales vistazos de su fascinante vida: sus viajes por el mundo, su amor por la naturaleza y también sus espectaculares posados. Sin embargo, cuando se convirtió en mamá de Noah y Nala, esta faceta se volvió su prioridad. En un inicio la australiana solía publicar múltiples vistazos de su día a día con sus retoños, fruto de su relación con Javier El Chicharito Hernández, sin embargo, desde hace un tiempo, ha preferido ser mucho más reservada en el aspecto personal. La modelo, quien también ha preferido ser discreta en lo relacionado a su ruptura con el futbolista mexicano, se ha tomado algunos descansos del mundo virtual, enfocándose de lleno en la crianza de sus hijos. Ahora, Sarah ha compartido nuevas fotos de sus pequeños, en las que ha sido inevitable notar lo crecida que está Nala.

Después de un largo tiempo de no compartir fotos de sus hijos en su feed de Instagram, Sarah compartió un par de bellas postales de Nala, quien en octubre pasado celebró su primer año de vida. "Pequeña mujer", escribió la modelo australiana junto a un emoji de corazón a modo de descripción. En las imágenes se ve a la pequeña sentada en el piso, con un look de lo más adorable: un lindo conjunto rosa con estampado de fresas, así como unas sandalias blancas con adornos de mariposa. Firme en su deseo de proteger la privacidad de sus hijos, la influencer prefirió publicar tomas en las que no se visualizara el rostro de la nena, por lo que en una una de las fotografías se le ve mirando hacia abajo y en la otra solo sus piernitas. No obstante, la primera de las imágenes permitió ver no sólo lo grande que está la hija menor de El Chicharito, sino también la crecida y hermosa melena que tiene ahora, pues por pimera vez se le pudo ver con un peinado de colitas.

Además de esta publicación, que de inmediato obtuvo miles y miles de 'me gusta', Sarah compartió otra tierna postal en sus Instagram Stories. En la imagen se podía ver a Noah abrazando duclemente a su hermanita, al parecer mientras van juntos de paseo en una carriola; esta toma también fue hecha con sumo cuidado para no mostrar las caras de los niños. No hicieron falta las palabras para describir este momento, pues quedó más que claro el gran amor que une a estos dos pequeños y lo unidos que son.

Hace apenas unos días, Sarah compartió algunos vistazos de una escapada en la playa, y aunque no especificó en dónde estaba, sí dejó ver que sus hijos eran sus inseparables compañeros de viaje. "Mis mejores amigos", escribió junto a una foto en la que se podía ver un gran corazón dibujado en la arena húmeda, en cuyo centro se veían tres huellas de diferente tamaño, seguramente la de su propio pie, y las de sus hijos. Poco antes, había mostrado fotos de un un tierno detalle relacionado a sus hijos. "Pequeños tesoros...", comentó a mostrar unos pequeños dijes dorados, y explicó que una marca de joyería había hecho una réplica exacta de los pies de Noah y Nala a partir de un escaneo 3D. "Estoy obsesionada con ellos y los apreciaré para siempre". A mediados del años pasado, la australiana fue captada por las cámaras del programa Suelta la Sopa mientras daba un paseo por las calles de Los Ángeles junto a sus hijos Nala y Noah, de entonces 8 meses y dos años de edad, respectivamente. Y aunque fue evidente que no tenía la intención de detenerse, fue respetuosa al encarar a los reporteros. "Muchas gracias, pueden por favor…", comentó mientras cubría su rostro con la mano y empujaba la carriola de sus hijos. "Por favor déjame en paz, gracias", insisitió. "Muchas gracias, por favor respeten mi privacidad", pidió de forma clara.

El Chicharito abre su corazón para hablar de sus hijos

Hace poco, El Chicharito habló como nunca de sus hijos en una entrevista con el periodista Jorge Ramos, y confesó cuán duro ha sido para él estar lejos de sus pequeños. "Muy duro. Sí, estos dos años la gente, no lo he mostrado, pero ha dicho y ha hablado que soy mal padre, cuando no tienen idea porque pues no he posteado yo nada, ¿cómo van a saber que soy un buen padre, un mal padre?", explicó en la charla difundida a través de la plataforma Vix. "He experimentado mucho dolor…”, reconoció durante la conversación, en la que le fue inevitable romper en llanto. “Yo no he querido tampoco que supieran y que sepan de eso, pero son los dos seres que más amo en mi vida…”, dijo entre lágrimas, luego de que Ramos le hiciera la sugerencia de hablar solo futbol. "Mis hijos cuando crezcan sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valga la pena muchas cosas que no he podido hacer con ellos ahorita", agregó más adelante en la conversación.

