Ximena Navarrete: 'La corona siempre cae en la cabeza que tiene que caer'

El pasado fin de semana se celebró en San Luis Potosí la edición 2022 de Mexicana Universal, evento en el que por primera vez se reunieron tres ex Miss Universo mexicanas: Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza. La ceremonia estuvo plagada de emoción, y a decir de algunos espectadores, el resultado fue sorpresivo. Y es que, además de lo que se vio en la concentración, conforme avanzaron las rondas parte del público parecía saber en dónde se quedaría la corona, sin embargo la decisión del jurado le dio el título a Irma Miranda. La guapa sonorense se confesó muy feliz por este importante reconocimiento, el cual la llevará a representar a México en Miss Universo. Sin embargo, como suele pasar en este tipo de concursos, hubo quien no estuvo conforme y lo manifestó a través de las redes sociales. Ximena fue cuestionada sobre lo ocurrido, y con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, compartió su opinión al respecto.

Siempre cercana a sus seguidores, Ximena abrió una sesión de preguntas y respuestas en sus Instagram Stories, en la que de inmediato la cuestionaron sobre diversos temas, como su reciente maternidad y sus secretos para recuperar su figura. Pasó poco antes de que se aludiera en esta interacción virtual a Mexicana Universal. En un primer momento, le preguntaron a la guapa tapatía qué tanto había influido su participación en aquella ceremonia en los resultados finales, y ella contestó con toda franqueza, asegurando que tanto ella como su compañera Andrea Meza se habían limitado a fungir como anfitrionas en el evento. "Andrea y yo hicimos exclusivamente la conducción del evento, no fuimos parte del jurado", escribió la exreina de belleza, compartiendo una selfie junto a la también conductora de En Casa con Telemundo.

Navarrete confesó además lo emotivo que le resultó vivir de cerca este concurso, en el que tuvo la oportunidad de encontrarse con las otras dos mujeres que le han dado a México la corona de Miss Universo. "(Fue) un momento súper especial que se quedará en nuestros corazones", escribió al compartir un breve video en el que se le veía limpiándose las lágrimas y abrazada de Lupita y Andrea. Esa noche, las tres impactaron con su porte y belleza, cada una enfundada en un vestido diferente, que en conjunto, se convirtió en un tributo a México, pues las prendas estaban confeccionadas en los colores de la bandera.

Otro de sus seguidores fue directamente al grano y le preguntó: "¿Por qué hay mucha polémica con MXU (Mexiana Universal)?". Ximena contestó con total tranquilidad, afirmando que esta situación no es ajena a este tipo de certámenes. "Siempre existen polémicas en todos los concursos de belleza, que si ganó la de tu estado o no, que si ganó la de tu país o no...", escribió la guapa tapatía. "El punto es que la corona siempre cae en la cabeza que tiene que caer. No se estresen", agregó en su respuesta. Si bien ni ella ni su seguidor entraron en detalles, lo cierto es que este fin de semana las opiniones en las redes sociales se dividieron por los resultados de Mexicana Universal. Y es que a decir de algunos, otra participante tenía practicamente la corona en sus manos, aunque otros apelaron a que un pequeño tropiezo en la sesión de preguntas y respuestas le quitó la oportunidad de llevarse el codiciado título. Otros internautas también criticaron algunos los detalles de la organización del evento y de la transmisión del mismo.

Irma siempre fue su favorita

Si bien Ximena señaló que ella no tuvo injerencia en la elección de la ganadora, lo cierto es que sus pronósticos no fallaron, pues confesó que Irma Miranda era su favorita. "A tu punto de vista, ¿a quién viste como ganadora de MXU cuando conociste a las chicas?", le preguntaron, haciendo referencia a la visita que hizo hace poco a la concentración. "Mi favorita era Sonora, lo comenté con mi mamá ya que ella me acompañó ese día con todas las participantes", escribió la esposa de Juan Carlos Valladares. "La energía de Irma en conjunto con todo lo que la hace ser una mujer hermosa (en todos los sentidos), es lo que la hizo ganar. Me gustaban mucho también las dos Jaliscos, Guanajuato y CDMX", explicó.

