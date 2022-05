‘Tenemos muchas ganas’, Sofía Rivera Torres sobre tener hijos con Eduardo Videgaray

Después de varios días alejada de las redes sociales, Sofía Rivera Torres regresó a Instagram para compartir con sus seguidores el motivo de su ausencia. Según dijo, ha estado entregada a la remodelación de una casa de campo que posee y que quiere rehabilitar para disfrutarla con su familia. Para ponerse al día, la conductora realizó una dinámica de preguntas y respuestas en las que, entre otras cosas, fue cuestionada sobre sus planes de convertirse en mamá por primera vez al lado de Eduardo Videgaray. Anteriormente, la también actriz reveló que, aunque todavía no tiene hijos, sí funge como una figura materna para la hija de su esposo: “La verdad, cuento a la Skwinkle como mi hija, o sea, ya tengo una adolescentita que no tuve que parir. No soy su mamá biológica, pero soy la mamá que la vida le mandó”, le confesó la presentadora a sus seguidores en agosto del año pasado.

Nuevamente, los seguidores de Sofía se mostraron curiosos sobre el tema de la maternidad y le preguntaron si quería tener hijos con Eduardo, a lo que respondió sin pensar: “Sí, sin duda, tenemos muchas ganas, yo de ser mamá por primera vez y Eduardo de volver a ser papá nuevamente, tenemos muchas ganas”, dijo la conductora. Aunque sí está en sus planes, le gustaría debutar como mamá una vez que haya alcanzado algunas metas que se ha planteado en el terreno profesional: “La verdad todavía tengo algunas cositas que quiero hacer, metas, cosas que quiero lograr en el aspecto profesional antes de tomar ese paso tan grande en mi vida personal. Creo que yo soy una mujer que considera que la vida profesional es súper importante y no me voy a sentir realizada hasta que no cumpla ciertas cosas que quiero hacer”, explicó.

Con la intención de poder entregarse por completo a su papel de mamá, Sofía prefiere que eso ocurra en un par de años: “Me parece irresponsable ser mamá ahorita, en este momento, porque sé que si no cumplo esas metas voy a estar como frustrada conmigo misma, entonces, hay unas cositas que quiero hacer, habiéndolas hecho, ya abrimos la fábrica”, comentó divertida. Sofía reconoció que quien está impaciente porque eso suceda es su esposo quien ya está listo para vivir nuevamente la paternidad: “Sin duda, Eduardo tiene mucha más prisa que yo, así que próximamente, en unos añitos más estaremos enseñándoles a los Videgaray Rivera Torres”, agregó.

Su hijastra, lo más bonito de su vida

Con la transparencia y sinceridad que caracterizan a Sofía Rivera Torres, hace un par de meses, durante su visita al programa Pinky Promise mostró su lado más personal al confesar que lo más bonito que le ha pasado en la vida es la hija de Eduardo con quien tiene una relación única y ha fungido como figura materna: “Lo más bonito que me ha pasado en la vida ha sido mi hijastra, la verdad. Fue una súper sorpresa que me dio la vida, yo sé que ella no la tuvo nada fácil. El papá de Eduardo falleció cuando él tenía 10 años y cuando su tenía 10 años, también su mami murió de cáncer, como que vivieron la misma historia. Yo llegué a su vida dos años después y como que me tocó toda esa parte, de que ella iba entrando en la adolescencia, de que necesitas a una mujer ahí”, contó en aquella ocasión la presentadora.

En aquel programa, Sofía contó que hay mucha empatía con su hijastra y explicó por qué: “Irónicamente, de una manera completamente distinta, porque gracias a Dios mi mami está aquí conmigo. Se separan y mi mamá se viene a vivir a México exactamente cuando yo tenía 11-12, entonces, de una manera totalmente distinta, yo viví una pérdida de madre a esa edad y yo sé cuánta falta me hizo. La verdad no tuve esa figura (materna) cuando yo sentí que la necesité y de pronto llegó Skwinkle (no puedo decir su nombre, porque nunca decimos su nombre) y se me empezó a quitar un poquito el miedo de ser mamá y me di cuenta que es algo que me gusta y que soy buena”, dijo la conductora en aquella entrañable entrevista con Karla Díaz.