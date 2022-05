Luis Ernesto Franco de su ruptura con Marimar Vega: 'El divorcio fue lo más en paz y sano posible'

Años atrás, Luis Ernesto El Güero Franco y Marimar Vega conformaron uno de los matrimonios más populares del espectáculo. Sin embargo, la vida de ambos dio un giro determinante tras tomar la decisión de separarse, situación que se dio en buenos términos. Pero más allá de lo que implicó la ruptura, el lazo afectivo prevalece, algo de lo que se siente orgulloso el actor, quien en días pasados incluso participó en una rodada motociclista junto a su excuñado, Gonzalo Vega Jr. Por ahora, los exesposos disfrutan de sus actuales romances, él casado con una chica de origen ruso llamada Roza Laven, mientras que la actriz escribe las páginas de su historia de amor de la mano del productor televisivo Jerónimo Rodríguez, con quien se casó a finales de febrero en Acapulco.

Tan abierto a compartir detalles de este episodio de su vida, El Güero habló de la actual relación de amistad que mantiene con la familia de Marimar, con quien se casó en diciembre de 2015 y de la que se separó en 2018, noticia que ambos dieron a conocer a través de un comunicado, echando por tierra todas las especulaciones que surgieron en su momento. Feliz, ahora celebra el buen trato que existe entre él y los Vega. “El divorcio fue lo más en paz y sano posible, que me llevo bien con todos, con su mamá, con Marimar, con Zuria, con Alberto, y hay cariño…”, dijo en entrevista para las cámaras del programa televisivo Ventaneando, poniendo en alto el enorme sentimiento que tiene por ellos. “No nada más es una relación de saludar educadamente, sino que hay cariño…”, dijo.

Desde que anunciaron la separación, tanto Marimar como Luis Ernesto disfrutaron de periodos de soltería y tiempo después se dieron la oportunidad de volver a amar. Ambos fueron muy discretos sobre este aspecto de su vida privada, aunque con el paso de los días han sido más abiertos al mostrar lo mucho que les ilusiona compartir con sus respectivas parejas. De hecho, el actor dio la sorpresa a mediados enero, al publicar en redes sociales que había contraído matrimonio con la guapa modelo Roza Laven. La ceremonia se llevó a cabo de manera privada y a ella asistieron sus más cercanos, entre ellos algunos amigos del medio como Camila Sodi, quien según dejó saber en una publicación ese día fue dama de honor.

En México junto a su esposa

Luis Ernesto habló de lo bien que marcha todo en este momento, disfrutando no solo de su matrimonio, sino también de las oportunidades profesionales que lo han traído de vuelta a México, tras radicar un tiempo en Estados Unidos junto a su esposa. En esta nueva etapa de su vida, Roza además decidió mudarse con él, por lo que la modelo disfruta de su estancia en el país. “Me casé y luego luego me tuve que venir a México y me acompañó, porque ella puede trabajar online, entonces está perfecto, ella trabaja vía online o Zoom… Estoy grabando aquí una cosa y le encanta la comida mexicana… El desayuno sí me toca, me pone a cocinar mi mujer los domingos”, confesó con su característico sentido del humor en su charla con Ventaneando.

A la par de sus compromisos profesionales, en lo personal El Güero tuene claro que en un futuro desea formar una familia, dejando que todo fluya sin ninguna presión para que eso ocurra en el momento más preciso. Así lo dijo en otra charla concedida a Ventaneando días después de haber dado el “sí, acepto”. “Sí está en mis planes hacer familia, ¿cuándo? Dios dirá…”, expresó con toda seguridad.

