'Todo llega cuando tenga que llegar', Renata Notni al hablar de una posible boda con Diego Boneta

El amor de Renata Notni y Diego Boneta se fortalece cada día más, prueba de ello son las distintas muestras de cariño que suelen dedicarse a través de sus redes sociales, donde a pesar de la discreción con la que han llevado su relación ante el público, en ocasiones comparten pequeños detalles de su vida de pareja, sobre todo cuando se trata de fechas especiales o momentos importantes. Y aunque todo parece ir viento en popa, lo cierto es que para la pareja no hay nada mejor que llevar su relación un día a la vez y viviendo su amor al máximo. Es por eso que cada vez que les preguntan por sus planes de boda o de compromiso, ambos suelen dejar en claro que aunque el amor que se tienen es muy grande, no llevan prisa por llegar al altar, pues por el momento se sienten cómodos en la linda etapa por la que atraviesan. Tal y como lo comentó la bella actriz en una reciente entrevista, en donde aclaró todos los rumores que los han rodeado desde que iniciaron su noviazgo, haciéndo énfasis en que por ahora los únicos planes que tienen como pareja es el de seguir disfrutando de su amor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América que Renata no pudo evitar los cuestionamientos respecto a una posible boda con el guapo actor de Luis Miguel, La Serie, una ocasión en la que la intérprete aprovechó para aclarar que por ahora buscan seguir creciendo como pareja y enfocarse en sus proyectos personales. “Por el momento estoy con (Diego) y soy feliz pero estoy muy enfocada en disfrutar el día a día y así no futurear ni nada", comentó Notni con total sinceridad. "Creo que si algo nos enseñó la pandemia es que lo único que tenemos es el momento y nada disfrutando cada día, mi trabajo, mi familia, mis amigos y la salud sobre todo, que estemos sanos", agregó.

Con una enorme sonrisa, Renata aseguró estar muy contenta de compartir su vida al lado de Diego, haciendo énfasis en que por el momento no les preocupa llevar su relación a otro nivel, a pesar de lo comprometidos que están el uno con el otro. “Estoy feliz, que te digo: 'Lo que se ve, no se juzga'. Ya todo será a su tiempo, hay que vivir etapa por etapa y disfrutar porque no hay prisa de nada y todo llega cuando tenga que llegar. Ahorita estamos disfrutando de nuestra relación y viviendo el día a día", concluyó.

VER GALERÍA

Un amor a prueba de todo

Si bien, Renata y Diego en ocasiones han tenido que pasar largas temporadas separados debido a las agendas profesionales de ambos, lo cierto es que siempre encuentran espacio y tiempo para disfrutar de su compañía al máximo. Sin embargo, ambos famosos han tenido que poner de su parte para que las cosas funciones, algo de lo que hablaron durante un evento al que asistieron hace unas semanas en Hollywood. “Siempre que se quiere, se encuentran momentos para poder estar juntos, lo que estamos haciendo ahorita”, comentó la actriz al programa Ventaneando. Por su parte, Diego explicó que el secreto está en compartir momentos de calidad: “Creo que lo importante es poder ser cómplices en todo sentido. Hacer estas cosas juntos y también poder hacer una vida separada”. Aunque esta no fue la primera ocasión que desfilaron como pareja sobre una alfombra roja, sí fue la primera en la que concedieron una entrevista tomados de las manos y más cómplices que nunca.

Fue el año pasado cuando, luego de ser captados juntos en Oaxaca los rumores de un posible romance entre los actores comenzaron a tomar fuerza; sin embargo, Renata y Diego lo negaron y prefirieron esperar hasta septiembre pasado para confirmar su relación con unas románticas fotos captadas durante su viaje a Cappadocia, fue a partir de ese momento que los actores fueron utilizando sus redes sociales para compartir detalles de su relación, como su aniversario, el pasado 6 de diciembre y su visita a Disneylandia, el mes pasado, una aventura que compartieron con la familia de Diego.