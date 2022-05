Michelle Salas y el pequeño incidente que sufrió en su momento más glamouroso

Sin duda alguna, Michelle Salas se ha convertido en una de las celebridades más esperadas en una alfombra roja. Y es que su presencia en este tipo de eventos es garantía de derroche de glamour y estilo. Tal y como sucedió durante la reciente edición del Festival de Cine de Cannes, a donde la influencer acudió por segundo año consecutivo invitada por diferentes marcas de lujo para disfrutar de algunas proyecciones de las películas en competencias y a las distintas galas que suelen organizarse en torno a esta importante cita de la cinematografía internacional. Y aunque con todos sus looks lució radiante, lo cierto es que fue su elección para la red carpet de la película Triangle Of Sadness la que más ha llamado la atención, pues Michelle se convirtió en toda una princesa con un hermoso vestido de Sophie Couture con el que sin duda acaparó las miradas. Y aunque la bisnieta de Silvia Pinal se mostró muy cómoda y segura durante la alfombra roja y frente a las cámaras, tras bambalinas fue todo lo contrario, pues la modelo tuvo un pequeño percance que quedó registrado en un video que compartió en TikTok, en donde se le puede ver de lo más feliz presumir su increíble look para la cámara y después tropezar con su propio vestido, lo que la llevó a terminar en el suelo. Por fortuna, Michelle salió ilesa de esta situación. Da play al video y comprueba como es que Michelle Salas tiene estilo hasta para caer.