Mara Patricia Castañeda comparte los detalles más especiales de su boda con Iván Martínez

Sin duda alguna, Mara Patricia Castañeda atraviesa por un momento de inmensa alegría. Y es que no podría ser de otra forma, pues sin duda la comunicadora se encuentra en una etapa de plenitud en todos los aspectos de su vida, desde el lado profesional hasta el personal. Algo que se ha visto reflejado no solo en su trabajo, también en las vivencias que Mara ha querido compartir con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, en donde con cierta discreción suele publicar detalles de su vida personal, sobre todo cuando se trata de acontecimientos o fechas muy especiales. Tal y como sucedió recientemente, cunado la guapa periodista compartió los primeros vistazos de su boda civil con el empresario Iván Martínez, emocionando a todos sus followers, quienes no han dejado de desear felicidad eterna a la pareja.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Si bien, la boda de Mara e Iván se llevó a cabo el pasado 30 de abril, fue hasta ahora que los recién casado informó a sus seguidores sobre el importante paso que decidieron dar en su relación, la cual comenzó hace poco más de siete años. Y es que la periodista decidió compartir un emotivo video en su canal de Youtube en el que mostró algunos aspectos de aquel día tan especial para ella y su ahora esposo, y en el que además decidieron contar cómo fue que inició su historia de amor. “Como en todo en la vida siempre hay un inicio, quizá el que nunca pensamos, el que nunca vivimos, y hasta en el peor de los casos, el que nunca llegará. Esta historia comenzó en el 2015…”, se oye decir a la periodista en su video titulado El día más feliz de mi vida, ¡por fin llegó!, contando que fue gracias a la inquietud de una de sus sobrinas que quería conocer un antro de la ciudad de México que se dio el primer encuentro entre ella y su esposo, pues él era el gerente del lugar y se encargó de antenderlas en aquella ocasión.. “Fue un viernes 14 cuando me encontré con mi destino sin ni siquiera saberlo”, dijo la comunicadora de 56 años en su video.

En el video se puede observar el emotivo momento en el que Mara, vestida en un elegante conjunto blanco, e Iván se prometieron amor eterno ante la ley, en una íntima ceremonia realizada en la casa de la presentadora, en la que solo contaron con la presencia de cuatro invitados que fungieron como sus testigos, sellando este idílico momento con un romántico beso, justo después de que el juez los declarara marido y mujer.

VER GALERÍA

Así fue la romántica pedida de mano de Mara

Fue en julio de 2020 cuando la periodista emocionó a todos sus seguidores al revelar que tras dos años de relación con Iván, finalmente se había comprometido con él durante un viaje que hicieron a Tulum. “Es un símbolo de formalidad, de que quiero que seas mi prometida y estés conmigo y ya a estas edades... A mí me hubiera gustado que fuera el único y definitivo, pero la vida es algo que te sucede mientras haces planes, diría John Lennon”, dijo en entrevista para El Universal.

La comunicadora reveló lo emocionante que fue toparse con la sorpresa en medio de una romántica cena. “Me sorprendió porque no pensé jamás que estuviera dentro de un melón, no fue el ‘me hinco y ¿te quieres casar conmigo?’, ni fue con una copa de champaña, sino algo mucho más especial”, contó.

VER GALERÍA