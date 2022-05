Alexia Hernández presume sus tiernas 'charlas' con su pequeña Mía

No hay nadie más feliz en estos momentos que Alex Fernández y su esposa Alexia Hernández, pues están materializando su sueño de formar una familia. La pareja, que se casó por el civil el año pasado, recibió a su primera hija a mediados de marzo, en lo que fue un feliz y anhelado debut en la paternidad. Mía, como combraron a la bebé, se ha convertido en la total adoración no sólo de sus padres, sino también de su abuelo Alejandro Fernández. Tal como lo ha hecho con Cayetana, la mayor de sus nietas, El Potrillo también a protagonizado hermosas postales con la hija de su primogénito. Pero en esta ocasión ha sido la guapa mamá de esta nena quien ha querido compartir con sus seguidores un tierno momento con la bebé, quien a su corta edad ha demostrado ser la más risueña y 'platicadora'. "Platicando con mi bebé elefante", escribió la tapatía al compartir un video de su nena, envuelta en un linda toalla de elefantito, balbuceando de la forma más tierna. "Mi chiquita preciosa", comentó por su parte Alex, quien ha demostrado ser el papá más cariñoso. "Cómo algo tan pequeño pinta el cielo de color", escribía el joven cantante en otra ocasión. No hay duda de que los Fernández han recibido a otra encantadora integante, quien ya promete ser toda una mini celeb en las redes sociales; haz click para verla en su más reciente y adorable momentazo.