En medio de la polémica, Christian Nodal cubre otro de los tatuajes dedicados a Belinda

Dejar atrás su historia con Belinda parece ser una de las prioridades de Christian Nodal, a pesar de que en días pasados revivió la polémica ligada a su mediática ruptura. Esta vez, el cantante, -quien explicó por qué filtró los supuestos mensajes de su comunicación con la intérprete-, tomó la decisión de dar un nuevo paso, al cubrir otro de los tatuajes que en su momento dedicó a su ex. No es la primera vez que recurre a los expertos para solucionar esta situación, aunque a diferencia de las ocasiones pasadas, todo quedó documentado a través de diversos clips en sus redes sociales, espacio en el que suele poner al tanto a sus fanáticos no solo de los asuntos relacionados con su trabajo, pues de repente se toma el tiempo para hablar de algunos aspectos personales.

Nodal estuvo el fin de semana en Costa Rica, en donde aprovechó la oportunidad para visitar un estudio de tatuajes y ponerse en manos de los expertos. La marca que ahora modificó es una que llevaba en la frente y en la que se podía leer la palabra “utopía”, aludiendo a uno de los discos de su exnovia. No se tiene certeza si cubrió el diseño de manera temporal o permanente, aunque sí dejó ver el resultado del trabajo en tinta: una flor con la que reemplazó aquel detalle inspirado en Belinda. Semanas atrás, el cantante transformó el tatuaje de los ojos de su ex, que llevaba en el pecho, así como otro visible en su cuello en el que se podía leer “Beli”, el cual cambió por los signos del póker.

A través de sus historias en Instagram, Nodal mostró parte del proceso, visiblemente sonriente y disfrutando de la sesión. Así como ama tatuarse, también hizo de su paso por el estudio una experiencia, al asumir su faceta de tatuador y realizar algunos diseños a quienes estaban en el lugar. Recordemos que fue en noviembre de 2021 cuando Christian apareció con la marca de “utopía” en la frente, lo que hizo evidente la conexión que mantuvo con su ex. Sin embargo, gracias a su pasión por el trabajo con la tinta, no ha sido problema para él transformar las marcas, algo que ha provocado mucha curiosidad entre quienes siguen de cerca el rastro del ídolo del regional mexicano.

En abril pasado, Nodal también se refirió a otro de los tatuajes que transformó y que había dedicado a su ex, uno en el pecho con los ojos de la estrella de Bienvenidos a Edén. “Tenía unos ojos aquí y me los tapé con unas alas. Hice un diseño completo de pecho, justo, yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona, no tengo punto medio…”, dijo durante una entrevista concedida al matutino Vega la Alegría, espacio en el que aseguró estar pasando por una de sus mejores etapas creativas.

La reciente polémica de Nodal

Christian Nodal puso sobre la mesa el tema de su ruptura con Belinda, en tiempos en que las aguas parecían discurrir con tranquilidad. Nodal sacó a la luz una conversación en texto que supuestamente tuvo con la también actriz, lo que provocó que sus fanáticos lo cuestionaran sobre los motivos que lo llevaron a publicar tal mensaje. “No se trata de dinero, se trata de que siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Sólo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer”, escribió el cantante quien reveló que antes de actuar se comunicó con Belinda: “Sí lo hice, le llamé varias veces. Le escribí y no cambió nada”, escribió en otra parte de su publicación en Twitter.

