Orgullo por partida doble, Alan Tacher celebra ahora la graduación de su hijo Alex

Para Alan Tacher los últimos días han estado llenos de encuentros familiares y celebraciones por todo lo alto. Y no es para menos, pues sin duda ha sido una gran satisfacción como padre ver a dos de sus hijos graduarse. Hace unos días era Hanna quien llenaba el corazón del presentador de Despierta América de orgullo al graduarse de la Universidad del Sur de California, una ocasión en la que toda la familia se reunió para festejar este hito en la vida de la jovencita. Ahora fue el turno de Alex, el tercero de los tres hijos que Alan tuvo con Silvana Lois, su primera esposa, quien se graduó de High School, algo que sin duda ha puesto muy feliz al conductor, pero también un tanto nostálgico al ver que sus hijos han comenzado a crecer y se encuentran listos para emprender su propio camino.

Así lo dejó en claro este fin de semana, cuando Alan compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en las que se dejó ver de lo más conmovido durante la graduación de Alex, una ocasión en la que el presentador le mostró su apoyo durante la ceremonia de graduación, al tiempo que gritaba a los cuatro vientos el gran orgullo que sentía al ver a su hijo terminar esta etapa de su vida, listo para comenzar la universidad. “¡Más bendiciones! Una alegría más pero ahora de High School. Te amo, enanito mío”, expresó Tacher al presumir en sus redes sociales el gran logro de su pequeño.

Alan continuó con su mensaje destacando algunas de las virtudes de la personalidad de Alex, dejando en claro el gran amor que tiene por él, así como la admiración que siente por el jovencito. “Me encanta tu manera de ser. Tu calma es un balance para mi impaciencia, me relajas y me haces ver las cosas de diferente manera… Aprendo de ti todos los días”, expresó Alan de lo más conmovido. Y es que para el presentador han sido muy especiales estos días, en los que ha podido ver cómo sus hijos han comenzado a labrar su propio camino.

Tal y como lo hacía hace algunos días, al felicitar a Hanna por su graduación de la universidad. “Uno de los momentos más felices de mi vida. El día que estaba esperando llegó... Mi Hanna, gracias a tu talento, dedicación, inteligencia y disciplina, nos das a todos está gran alegría", escribió el conductor en su cuenta de Instagram al compartir algunos vistazos de la ceremonia, en la que confesó, le fue inevitable derramar algunas lágrimas de felicidad. "Verte graduada era uno de mis sueños, gracias por hacerlo realidad, te amo", agregó en su sentido mensaje.

Las celebraciones no paran para Alan y su familia

Luego de haber vivido por todo lo alto las graduaciones de sus dos hijos, Alan Tacher y su esposa Cristy Bernal se han dispuesto a celebrar el cumpleaños de su hija Michelle, quien está por cumplir 7 añitos. Como era de esperarse, la pareja ha cuidado hasta el último detalle del festejo su pequeñita, pues no han podido faltar los globos de colores, el delicioso pastel y las sorpresas para la festejada y todos sus invitados. “¡Feliz cumpleaños Michelle! Michi cumple 7 años. En esta ocasión tuvimos que adelantarle un poco la celebración porque estaremos trabajando”, expresó el intérprete en una publicación de Instagram en la que mostró algunos detalles de la increíble fiesta que organizó su pequeña, quien disfrutó al máximo al lado de sus papás y de Liam, el hijo menor de Alan y Cristy.

