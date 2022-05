El Chicharito se rompe al hablar de sus hijos: 'He experimentado mucho dolor'

Hace un tiempo, la vida sentimental de Javier Chicharito Hernández dio un vuelco al separarse de Sarah Kohan. Aquel rompimiento, del que devino un periodo de cambios, también repercutió en la convivencia con sus hijos, Noah, de dos años, y Nala, de uno. A pesar de todo, el futbolista trata de mantenerse cercano a ellos, dando vistazos de manera esporádica de sus encuentros con los pequeños, a quienes recordó en una reciente entrevista en la que habló como pocas veces de su familia. Mientras tanto, el Chicharito continúa dando pasos firmes sobre la cancha, teniendo muy presente que sus hijos son su mayor motor, seguro de que algún día ellos podrán tener claridad sobre las situaciones que han acontecido en su entorno.

Con el corazón en la mano, el Chicharito habló como nunca durante una charla con el periodista Jorge Ramos, quien de manera directa mencionó lo duro que debe ser para él permanecer lejos de sus hijos. Conmovido, el futbolista respondió con una afirmación, abordando el tema de las críticas que ha enfrentado por tal situación. “Muy duro. Sí, estos dos años la gente, no lo he mostrado, pero ha dicho y ha hablado que soy mal padre, cuando no tienen idea porque pues no he posteado yo nada, ¿cómo van a saber que soy un buen padre, un mal padre?”, explicó en una conversación difundida a través de la plataforma Vix.

Así, el ídolo de las canchas expresa con firmeza su postura, no sin antes reiterar lo mucho que esta situación lo ha afectado emocionalmente. “He experimentado mucho dolor…”, dijo abiertamente, sin poder evitar romper en llanto, una imagen del Chicharito nunca antes vista al tratar un tema tan íntimo ligado a su situación familiar, pues como es bien sabido, el delantero de Los Ángeles Galaxy, mantiene bajo reserva este aspecto de su vida personal. “Yo no he querido tampoco que supieran y que sepan de eso, pero son los dos seres que más amo en mi vida…”, dijo entre lágrimas, luego de que Ramos le hiciera la sugerencia de hablar solo futbol.

Cayó en depresión

En otro instante, el Chicharito también habló de lo importante que será mantener la comunicación con sus hijos, seguro de que todo lo que en un futuro logre construir a su lado será extraordinario. “Mis hijos cuando crezcan sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valga la pena muchas cosas que no he podido hacer con ellos ahorita…”, dijo en su conversación con Ramos, a quien además confesó haber atravesado por un periodo de bajones emocionales, en los que supo valorarse así mismo, siendo esta la mejor cura ante la difícil circunstancia. “Yo pasé muchas cosas personales y una depresión por la cual salí, que la verdad lo único que me salvó fue amarme, encontrarme y saber mi debido valor y yo sé que no vine a este mundo solo a hacer goles…”, confesó el deportista, que continúa cosechando triunfos en el terreno profesional, asumiendo con la actitud más positiva cada uno de sus episodios personales.

Días atrás, el Chicharito también ahondó en este aspecto que lo marcó y abordó otros factores que fueron determinantes en su estado de ánimo. Sin embargo, nada lo detuvo a la hora de ponerse de pie. “No es fácil estar escuchando todo el tiempo cosillas eh. No es fácil estar escuchando que El Chichatronco, hasta que mis hijos nos son míos, ahora ya que soy mal padre, que esto, que el otro, no es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón. Básicamente fue la pandemia, la muerte de mi abuelo, situaciones personales, caí en una depresión muy, muy profunda…”, comentó en una charla para programa Futbol Picante.

