Dayanara Torres reacciona al compromiso de su ex, Marc Anthony

Aunque Dayanara Torres y Marc Anthony llevan más de 20 años separados, lo cierto es que ambos se han encargado de construir una relación cercana y cordial, en la que la prioridad siempre ha sido el bienestar de sus dos hijos en común, Christian y Ryan. Es por eso que, a pesar de que su relación terminó ya hace algunos años, la exMiss Universo y el cantante se mantienen unidos y siempre cercanos, por lo que era inevitable que Dayanara escapara de los cuestionamientos acerca del reciente compromiso de su ex con la modelo Nadia Ferreira, pues sin duda esta decisión influirá en la relación que sus dos hijos mantienen con su padre, la cual siempre ha sido de lo mejor.

Fue durante su participación en el programa La Mesa Caliente, en donde Dayanara habló con total sinceridad sobre el compromiso del intérprete de Qué precio tiene el cielo, mostrándose muy contenta ante el futuro romántico de su ex y la posibilidad de que pronto llegue al altar de la mano de la guapa paraguaya. “Siempre le deseo lo mejor, es el padre de mis hijos”, dijo la también actriz al ser cuestionada por este importante hito en la vida de Marc Anthony.

Dayanara se encargó de dejar en claro que siempre le deseará lo mejor al intérprete, pues sabe que si él está bien sus hijos también lo estarán, por lo que dijo, no podría estar más contenta con esta noticia. “Le tengo mucho respeto especialmente por eso, porque mis hijos lo ven y es su padre”, agregó la también empresaria. “Pero siempre le he deseado lo mejor, ahora y para siempre se lo desearé”, agregó la Miss Universo 1993, haciendo gala de la actitud ecuánime que tanto la caracteriza.

¿Qué ha dicho sobre los rumores de reconciliación con Marc?

Aunque Dayanara y Marc llevan dos décadas separados, hay quienes siguen apostando por que ambos famosos vuelvan a reunirse e incluso retomar su relación. Sin embargo, por lo que cada que son vistos juntos compartiendo de algún evento relacionado con sus hijos, los rumores sobre una posible reconciliación no tardan en surgir. Tal y como sucedió durante la graduación de sus hijos, donde ambos famosos no dudaron en posar juntos al lado del graduado, lo que provocó algunos rumores en torno a su relación, algo que Dayanara no tardó en aclarar: “No, yo estoy feliz con lo que estoy haciendo con mi carrera, con mis hijos…”, explicó de manera rotunda, en entrevista con el programa televiso Suelta la Sopa. “Estuvimos ahí en familia porque hay que apoyarlos, son nuestros hijos, y para siempre, va a ser parte de nuestra familia…”, dijo la también presentadora de televisión al referirse puntalmente a la cercanía que a lo largo de estos meses ha mantenido con el padre de sus hijos.

En ese espacio, Dayanara también fue cuestionada sobre si todavía cree en el amor, y si ha pensado en la posibilidad de volver a casarse si llega a su vida el hombre indicado, a lo que respondió de lo más amable. “Estoy contenta por el momento. No he llegado a pensar en todo eso todavía…”, dijo entre carcajadas, mostrándose muy reservada en torno a lo que acontece en su vida amorosa. Eso sí, ante la insistencia de la reportera que la entrevistaba, la también actriz prefirió no ahondar en detalles, destacando la alegría que le provoca estar rodeada del amor de su familia, que en todo momento le ha brindado su apoyo incondicional.

