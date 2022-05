Los detalles del increíble vestido de novia de Kourtney Kardashian

Una de las bodas más esperadas del 2022 sin duda era la de Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes finalmente sellaron su historia de amor la tarde de este domingo 22 de mayo en Portofino, Italia. Como era de esperarse, la celebración ha sido por todo lo alto, pues los novios se encargaron de cuidar hasta el detalle más pequeño y así hacer de esta celebración la más especial e inolvidable para ellos y para todos sus invitados. Es por eso que, al ser una ocasión por demás importante, Kourtney se esmeró en elegir a la perfección el vestido que usaría en esta fecha tan especial, poniendo toda su confianza en la casa de modas italiana Dolce & Gabbana, quienes sin duda lograron capturar la personalidad de la novia en el increíble vestido de novia que crearon para ella.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Fiel a su estilo, Kourtney lució hermosa en un increíble minivestido inspirado en lo mejor de la lencería italiana, confeccionado en satén y encaje de seda blanco, conformado por un corsé con el que la socialité realzó su figura y una falda que llegaba arriba de sus rodillas con algunos detalles de encaje en la orilla.

Uno de los detalles más llamativos de su ajuar nupcial, fue sin duda el largo velo con el que cubrió sus hombros, el cual fue bordado a mano en tul con aplicaciones de encaje floral, que según ha revelado Dolce & Gabbana, está inspirado en las flores de los jardines de Portofino, lugar en el que se llevó a cabo esta mágica boda. Al centro del velo, se puede observar una imagen de la Virgen María y las palabras “Respecto y lealtad familiar”. Por otro lado, el bordado, realizado con la técnica del 'punto de cruz', recuerda el tatuaje de su marido Travis y “es un símbolo de alianza, respeto y devoción común”, agregó la firma italiana en una publicación en Instagram. Kourtney complementó su look con guantes de tul y zapatillas de encaje blanco.

Por su lado, Travis optó por algo más clásico, pues optó por un traje cruzado hecho a la medida de Dolce & Gabbana, confeccionado en lana fina italiana, el cual combinó a la perfección con una camisa blanca y una pajarita de raso al mismo tono de su traje, así como zapatos oscuros. Cabe destacar que el saco de su traje fue hecho completamente a mano, siguiendo estrictamente todos los pasajes de la tradición sartorial italiana, según detalló la marca en sus redes sociales.

El look nupcial de Kourtney que rompió con todos los esquemas

Durante el almuerzo previo al día de la boda, Kourtney Kardashian sorprendió a todos al aparecer en un elegante vestido de novia color negro y de inspiración lencera, también de Dolce & Gabbana, con el que no dejó indiferente a nadie. Y es que la pieza que usó la novia durante las celebraciones previas a su boda religiosa sin duda nos hizo pesar que el look definitivo para su enlace podría ir en ese sentido. Sin embargo fue un recordatorio de que Kourtney sin duda es una de las hermanas más arriesgadas e innovadoras en cuanto a estilo se refiere de todo su clan. Prueba de ello fue el increíble vestido negro que usó durante las festividades del sábado, en donde pudimos verla en un vestido negro con un bordado de la Virgen María a la altura de su abdomen, complementando todo su look con un velo de tul negro y aplicaciones de plumas azules en la orilla, con el que cubrió su rostro. Por su lado, Travis optó por un total look negro también, pues lució guapo y elegante en un traje negro, el cual complementó con una camisa y corbata en el mismo tono.