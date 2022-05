¿Se ha separado Jason Sudeikis de su novia en medio de la polémica con Olivia Wilde?

Jason Sudeikis pasó por un largo periodo de sanación tras su separación de Olivia Wilde, así lo compartió en julio del año pasado cuando afirmó que aún no tenía total claridad sobre el final de su relación. “Tendré una mejor comprensión del por qué dentro de un año, aún mejor dentro de dos, y más aún en cinco, y pasará de ser un libro de mi vida a convertirse en un capítulo, en un párrafo, en una línea, en una palabra, en un garabato”, señaló en aquel momento. Entonces el protagonista de Ted Lasso ya había decidido darse una segunda oportunidad en el amor con la modelo Keeley Hazell, una historia que habría llegado a su fin luego de que el actor volvió a estar en el punto de mira en abril a raíz del bizarro incidente que sufrió Wilde en el escenario de la ComiCon, donde recibió los papeles de la custodia de sus hijos mientras compartía detalles de su nueva película Don’t Worry Darling.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Olivia Wilde, desconcertada al recibir la custodia de sus hijos en pleno escenario

Ante el incómodo momento entre Olivia Wilde y Jason Sudeikis, así fue su historia de amor

Todo parecía ir viento en popa entre Jason Sudeikis y Keeley Hazell, pero después de un año de noviazgo han decidido seguir caminos separados, según dio a conocer el medio estadounidense US Weekly. Los reportes apuntan que sus apretadas agendas y proyectos en puerta habrían llevado a los actores a concluir su romance, el cual había surgido a unos meses del anunció de la ruptura del comediante con Olivia Wilde, madre de sus dos hijos, Otis y Daisy.

La estrella de Saturday Night Live, de 46 años, conoció a la modelo británica, de 35, durante la filmación de la secuela de la cinta Quiero matar a mi jefe.Comenzaron a verse con mayor frecuencia una vez que iniciaron las grabaciones de Ted Lasso, la exitosa serie de Apple TV por la que Sudeikis se ha llevado a casa dos Globos de Oro y en la que Hazell interpreta a Bex, un papel secundario.

VER GALERÍA

Lo que empezó como una amistad despertó fuertes rumores de romance; sin embargo, en febrero del 2021 una fuente aseguró que su vínculo era meramente platónico. “Seguro que se han vuelto cercanos, pero Jason no está listo para ningún tipo de relación seria”, reveló. Cuatro meses más tarde el Daily Mail despejó las dudas al divulgar unas fotografías en las que Sudeikis sostiene entre sus brazos a Keeley Hazell durante un romántico paseo por la ciudad de Nueva York, confirmando así que habían dado un salto al terreno amoroso.

En noviembre la pareja fue fotografiada disfrutando de unas vacaciones en las playas de Cabo San Lucas (México). “Cuando Jason se enteró de su ex esposa y Harry (Styles), Keeley fue una de las personas a las que recurrió. Durante este tiempo él estuvo comprensiblemente devastado, pero ella fue brillante y lo apoyó increíblemente”, dijo una fuente al diario The Sun.

Olivia Wilde abandona el hogar conyugal y se muda a la casa de Harry Styles

VER GALERÍA

Olivia Wilde, enamorada de Harry Styles

El fatídico desenlace del compromiso Sudeikis-Wilde se dio en noviembre del 2020. En enero del año siguiente Olivia fue vista en la boda de un amigo tomando de la mano a Harry Styles, quien se hizo del rol protagónico de Don’t Worry Darling ante el despido de Shia LaBeouf por mal comportamiento. “Hicimos un baile de victoria cuando escuchamos que Harry había aceptado participar porque sabíamos que él aprecia de verdad la moda y el estilo, y esta película está muy enfocada en el aspecto estilístico", dijo la directora a Vogue.

Desde entonces la actriz y el ex integrante de One Direction no han ocultado su amor. La pareja dio un paso muy importante en febrero del año pasado: se mudaron juntos a una casa ubicada en Hollywood Hills, informó Page Six. El verano anterior gozaron del mar y el sol en la Toscana, Italia e, incluso, Wilde estuvo presente en varios de los conciertos de la última gira de Styles, Love on Tour.