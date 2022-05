¡Por fin! Así fue el esperado encuentro entre Andrea Meza, Ximena Navarrete y Lupita Jones

Desde que Andrea Meza ganó Miss Universo 2020, convirtiéndose en la tercera mexicana en conquistar este importante certamen de belleza, los fans de este tipo de concursos solo ansiaban una sola cosa: ver a las tres reinas de Miss Universo, Andrea, Ximena Navarrete y Lupita Jones, reunidas en un solo lugar. Algo que no se había podido concretar debido a los múltiples compromisos de las tres hermosas mujeres, pues mientras Andrea cumplía con los deberes de su reinado, Ximena se preparaba para recibir a su primera hija, además de que Lupita trabajaba arduamente para encontrar a la próxima reina que representará a México en Miss Universo 2022. Sin embargo, a un año del triunfo de la chihuahuense, el esperado encuentro por fin se ha concretado por lo que Lupita, Ximena y Andrea han coincidido por primera vez en un mismo escenario.

Fue durante la final del certamen Mexicana Universal, celebrada la noche del pasado sábado en San Luis Potosí, que las tres Miss Universo mexicanas sorprendieron a todos al aparecer sobre el escenario haciendo un homenaje a la bandera de México, pues lucieron vestidos en tonos verde, blanco y rojo, mostrándose orgullosas de su raíces y haciendo gala de su belleza y porte, características que sin duda las hicieron ganar la codiciada corona de Miss Universo. Como era de esperarse, las redes sociales se han llenado de imágenes de los emocionados fans que han visto sus deseos cumplidos, luego de más de un año de espera.

Fue Juan Carlos Valladares, esposo de Ximena Navarrete, de los primeros en compartir algunos detalles del encuentro de las tres reinas de belleza universal de México, pues en su perfil de Instagram compartió una imagen en la que se puede ver a Lupita, Ximena y Andrea recibir una ovación de pie de parte de todos los presentes, quienes emocionados celebraron este esperado encuentro.

Por su lado, Andrea también compartió algunos aspectos de este inédito encuentro entre las tres Miss Universo mexicanas, en un video en el que además se podía ver como las tres conquistaban el increíble escenario de Mexicana Universal. “Tres Miss Universo de México juntas por primera vez. ¡Un momento muy especial para mí!”, expresó la chihuahuense en su perfil de Instagram, generando la reacción de todos sus fans, entre las que destacó la de Lupita Jones, quien se dijo sumamente conmovida ante este esperado momento: “Más que agradecida por poder estar juntas @andreamezamx @ximenanr. No hay palabras para expresar esa emoción… ¡pensé que no me saldría la voz!”, compartió.

¿Quién representará a México en Miss Universo 2022?

Durante la final de Mexicana Universal se eligió a la nueva reina de belleza que representará al país en Miss Universo a finales de este año. Se trata de la hermosa sonorense Irma Miranda, quien gracias a su talento, carisma y belleza logró ganarse el corazón de los jueces y del público, coronándose como la nueva Mexicana Universal. Irma tiene 24 años y es originaria de Cajeme, Sonora. Es licenciada en Administración de Empresas y ha demostrado ser muy talentosa frente a las cámaras, pues también ha trabajado como presentadora.

