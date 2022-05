Adrián Uribe recuerda la ocasión en la que le pidió una oportunidad a Adal Ramones en Otro Rollo

Sin duda alguna, Otro Rollo fue uno de los programas más importantes de la televisión en su época. Y es que Adal Ramones, el conductor de este icónico late show, y todo su equipo de actores y producción, logró llevar a niveles nunca antes vistos la popularidad de este programa, en el que se presentaban algunos sketches, entrevistas y números musicales de todo tipo de artistas de talla internacional como Britney Spears, Backstreet Boys, NSync, Coldplay, Elton John y Shakira, solo por mencionar a algunos. Y aunque fueron muchas las caras conocidas las que fueron parte de este show, hubo muchos otros que se quedaron con las ganas de integrarse al elenco. Tal fue el caso de Adrián Uribe, quien en una entrevista reciente se sinceró respecto a la admiración que ha tenido por Adal desde el inicio de su carrera, revelando que alguna vez buscó al conductor de Otro Rollo para pedirle una oportunidad dentro de su exitoso show, algo que finalmente no llegó a concretarse.

Fue durante su asistencia al programa Tu Night, que conduce Omar Chaparro, que Adrián recordó la época en la que buscó a Adal Ramones, para comentarle sobre su interés de formar parte de Otro Rollo. “Nadie sabe que yo hace muchos años fui a ver al señor (a Adal) en (la obra) Sueños de un seductor, de Woody Allen”, contó Uribe. “Hace 24 años fui a verlo. Siempre había querido trabajar en Otro Rollo, porque yo empezaba mi carrera y me hubiera encantado (ser parte del) elenco de los sketches. Yo quería ser discípulo de Adal Ramones, quería estar en la tele. Empezaba a hacer cositas (en la televisión), pero todavía no (era famoso)”, expresó el también comediante.

Adrián reveló que Adal incluso le dio una cita para entrevistarse y ver las posibilidades de que pudieran integrarse al programa, aprovechando la ocasión para hacer gala de su sentido del humor al recordar que su participación en Otro Rollo no llegó a concretarse. “Entonces me dijo: ‘Ve a mi oficina’, fui y todo, y hasta la fecha sigo esperando que me llame…”, dijo entre risas.

Por su lado, Adal Ramones, que también estaba presente en el programa, recordó cómo fue aquella vez en la que recibió en el teatro a Adrián, y aunque no específico las razones por las que al final no se concretó la participación de Uribe en su show, lo cierto es que se mostró conmovido al ahora poder compartir escenario con él gracias a la obra de teatro que ahora ambos protagonizan y que los ha llevado a recorrer gran parte de México y Estados Unidos. “Nunca voy a olvidar la vez que Adrián… esa anécdota de cuando fue al teatro, y ahora decir ‘Estoy con él’, ahora voy a hacer una gira en Estados Unidos con ese chico que llegó al teatro, que quería ser parte del elenco de Otro Rollo y que nunca lo invité”.

Listo para emprender nuevos horizontes

Luego de que Adrián Uribe confirmara el fin de su exclusividad con Televisa, decisión que tomó pensando en abrirse a nuevas oportunidades y a explorar otras facetas profesionales, el actor se ha dicho dispuesto a emprender nuevos proyectos de la mano de cualquier televisora o casa productora. “Hoy por hoy, voy a trabajar donde haya una oportunidad importante que considere que es algo bueno para mi carrera, para mi familia y nada más. No estoy cerrado a trabajar en ninguna empresa, porque ahorita puedo trabajar en la empresa, en donde sea, porque finalmente tengo la carta libre y tengo la libertad de trabajar en cualquier empresa”, explicó el actor en un reciente encuentro con la prensa, adelantando que este 2022 tiene la agenda de trabajo a tope: “Ahora estoy escuchando ofertas, estoy con la gira, voy a empezar una gira en dos semanas arrancó una película, va a estar buena… viene un año bastante movido afortunadamente”, agregó.

