Zuria Vega y Alberto Guerra celebran el cumpleaños de su hijo Luka con una fiesta de superhéroes

Sin duda alguna, la maternidad ha sido una de las facetas que Zuria Vega más disfruta en su vida. Algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde la hermosa actriz suele compartir los detalles más entrañables de su vida al lado de Alberto Guerra, su esposo, y de sus hijos, Lua y Luka, quienes sin duda son su adoración. Tal y como sucedió recientemente, cuando la pareja de actores hizo eco de una fecha muy especial para ellos en sus redes sociales: el cumpleaños del pequeño Luka. Como era de esperarse, la actriz y su esposo compartieron los mensajes más especiales para el menor de sus dos hijos, quien cumplió tres añitos, además de algunos detalles de la increíble fiesta de superhéroes con la que consintieron al menor.

A través de su perfil de Instagram, Zuria compartió una serie de fotografías en las que mostró parte de la increíble celebración que organizó para su pequeño, en donde lo pudimos ver disfrazado de Iroman, su superhéroe favorito, así como algunos detalles que la intérprete y su marido prepararon para todos sus pequeños invitados. Al pie de las fotografías, la protagonista de telenovelas como Mi marido tiene familia dedicó unas lindas palabras para el menor, en las que además de dejar en claro el gran amor que tiene por él, se mostró ilusionada por ver crecer a su pequeño. “Felices 3 años a mi superhéroe favorito, a mi amor chiquito. Te amo ratón bailarín, que esa independencia, seguridad, generosidad y todas las aventuras siempre te acompañen”, expresó la actriz de lo más emocionada.

Por su parte, Alberto Guerra también dedicó una tierna publicación a Luka en sus redes sociales, donde se dejó ver en unas lindas imágenes disfrutando al máximo de su paternidad al lado del pequeño festejado. “Este pequeñín cumple tres hoy. Aquí hay varias de nuestras mejores fotos. Él ya no se ve así, yo sigo teniendo la misma cara de no entender un carajo”, expresó el guapo actor haciendo gala de su característico sentido del humor, dejando en claro el gran amor que tiene por su pequeño.

En las fotos que han compartido los actores, hemos podido ver que Luka tuvo un día muy divertido al lado de sus superhéroes favoritos, quienes acudieron al festejo para sorprender al cumpleañero y a todos sus pequeños invitados. Además, al ser una fiesta de cumpleaños, el pastel no pudo faltar, algo que por supuesto, también disfrutó al máximo la pequeña Lua, quien fue la más emocionada de celebrar al lado de su hermanito.

Lo más importante para Zuria Vega

Sin duda alguna, la actriz se ha caracterizado por ser una madre completamente entregada a su familia, algo que sin duda sus fans reconocen gracias a lo que suele mostrar en sus redes sociales, donde suele compartir los detalles más entrañables de su vida familiar. De hecho, la intérprete reconoce que para ella no hay nada más importante que sus dos hijos. “Sí creo que mis hijos son mi más grande amor y junto con Alberto, son la mejor versión de ambos en la tierra. Es algo muy bonito”, expresó la guapa hija de Gonzalo Vega en una reciente entrevista para Cosmopolitan, en donde como nunca habló de la educación que le ha inculcado a sus hijos, sin roles y sin prejuicios. “En mi casa no existen los roles, mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par. Además, si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien. En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido, lo cual, en cualquier otro hogar, puede ser una triste realidad”, agregó.