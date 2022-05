El Chicharito y su novia posan para una de las fotos más romántica de su historia de amor

A tres meses de haber hecho público su romance, Nicole McPherson y Javier Chicharito Hernández se muestran más enamorados que nunca en redes sociales donde, esta tarde, el mexicano compartió una linda imagen al lado de la modelo ecuatoriana donde recostados, simplemente disfrutando de la compañía, el uno, del otro. Aunque decidieron disfrutar del inicio de su relación en secreto, alejados de las redes sociales, desde que gritaron su amor a los cuatro vientos, en San Valentín, ahora es muy común que los novios intercambien románticos mensajes. Apenas, en mayo pasado, Nicole presumió lo feliz que se sentía con la visita del futbolista a Miami, ciudad en la que ella reside: “Mi Chicharito”, escribió la modelo sobre esta instantánea.

Esta tarde, El Chicharito fue quien le dedicó un romántico post a la mujer que le devolvió la sonrisa, Nicole, quien, en los últimos meses, se ha convertido en el mejor apoyo del mexicano, dentro y fuera de la cancha. Además de ser su mejor porra durante los partidos de El Galaxy, también lo hace ante la prensa a quien, durante la primera entrevista que concedió, tras anunciar su relación como mexicano, lo defendió de los señalamientos de los que ha sido objeto tras su separación de Sarah Kohan: “(Todo lo que se dice) es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con lo que piensan o ven en redes… Es un gran papá, un gran papá”, comentó la modelo en entrevista para Despierta América en marzo pasado.

Con el mismo cariño con la que Nicole habla de Chicharito, él se expresa de ella en redes, al menos eso es lo que deja ver el tapatío en la descripción que utilizó esta tarde para acompañar esta foto: “De esos días que deseas que se repitan siempre”, escribió el futbolista, provocando la reacción de su novia quien escribió: “Te amo”. Aunque la relación de la modelo y el futbolista es muy joven, ya han protagonizado inolvidables momentos, como su debut sobre una alfombra roja. Fue durante la premier del documental de HBO, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, realizada en The Theatre at Ace Hotel, realizada a inicio de marzo. Para tan especial evento la pareja confió en la fashion stylist, Hanna Ferrer, para elegir sus atuendos.

Para Javier Hernández Chicharito los últimos dos años y medio no han sido nada fácil. Recordemos que el futbolista no sólo tuvo que lidiar con el confinamiento por el Covid-19, en medio de la pandemia atravesó la separación de la mamá de sus dos hijos, Sarah Kohan quien, durante el verano del año pasado hizo formal su ruptura al interponer una demanda de divorcio. Poco antes de la separación de la influencer australiana, el tapatío tuvo que lidiar con el sensible fallecimiento de su abuelo, el también futbolista Tomás Balcázar quien falleció en abril del 2020, en su natal Guadalajara, Jalisco. Para El Chicharito fue muy complicado lidiar con el duelo alejado de su familia pues, debido a las restricciones que había en ese momento, fue imposible venir a nuestro país.

El regreso de El Chicharito a Guadalajara

Hace un par de semanas, el jugador de El Galaxy realizó una visita sorpresa a Guadalajara, la ciudad que lo vio nacer y a la que regresó para hacer un importante donativo a una casa hogar. Durante su visita a nuestro país, abrió su corazón y habló, como nunca, de un tema muy personal: “Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo, ¿a qué voy?, sí fui yo en ese momento, pero fui el yo que tenía conocimiento de ser yo. Seguí patrones con los que crecí y tenía heridas que no había sanado y vacíos que yo tenía. Lo que me llevó a la depresión fue tocar el fondo de la depresión para aceptar que va a haber un vacío existencial que nunca voy a llenar, ninguno de nosotros vamos a llenar, hay un vacío que ninguno de nosotros va a llenar”, explicó en conferencia de prensa, de acuerdo con información del sitio Duro de Marcar.