La boda italiana -con todo y castillo- de Kourtney y Travis se acerca

La tercera es la vencida o por lo menos eso es lo que parece en el caso de Kourtney Kardashian y Travis Barker, y es que parece que después de su simbólico enlace en Las Vegas y la oficialización de su matrimonio en el registro civil hace unos días, ahora sí la pareja celebrará con su familia su ‘sí, acepto’. Si alguien pensaba que Kourtney se diferenciaría de sus hermanas con un sencillo enlace por la vía legal, la realidad es otra; y es que la mayor de las Kardashian podría llegar al altar al más puro estilo de la Dolce Vita, con una boda en Portofino. Según se ha podido ver en el perfil de la matriarca de la familia, Kris Jenner, ya se encuentran en la costa italiana. Los paparazzis han podido captar también en este rincón del país de la bota a Penelope, hija de Kourtney, posando para una selfie con Alabama, hija de Travis, y a Atiana, hijastra del músico.

Hasta el momento, las Kardashian se han mostrado discretas con el enlace, con la única publicando sobre su viaje a Italia siendo Kris. La representante de sus hijas no ha perdido la oportunidad de posar glamurosamente con un maxidress de animal print de Dolce & Gabanna, firma con la que se han mostrado muy cercanas y que no sería una sorpresa que vistiera a la novia en caso de que los rumores de las nupcias sean ciertos.

Según reporta TMZ, la pareja llevaría a cabo su simbólica ceremonia en el majestuoso Castello Brown este fin de semana. Se trata de una especular construcción que data del siglo XV, cuando era utilizada para la protección del puerto gracias a su estratégica ubicación a lo alto de la montaña, la fortaleza fue convertida en castillo y su ampliación terminó entre 1622 y 1624. Basta dar un vistazo a las bodas que se han llevado a cabo en este lugar para corroborar que se trata de un escenario con una vista inigualable. A través de la información de los wedding planners de la zona, se ha podido saber que en este castillo se pueden llevar a cabo ceremonias tanto en el jardín -que es calificado como el lugar más romántico de la construcción- como dentro del recinto. Y según han dejado ver las curiosas imágenes de paparazzi, los novios seguirán los consejos de los locales y ya se encuentran preparando las zonas al aire libre del castillo para el gran día.

Mientras que a Khloé ya se le ha visto llegar al destino turístico, al parecer, Kim sigue en Los Ángeles, por lo que viajaría pronto para poder presenciar al enlace que se llevaría a cabo este fin de semana. De Kendall y Kylie todavía no se sabe, pero seguramente estarán acompañando a la mayor de las Kardashian en su gran día. Y es que a diferencia de Kim y Khloé, ella no había llegado al altar antes de formalizar su relación con Travis.

¿Y Scott?

Aunque de forma tradicional nadie preguntaría por la expareja de la novia al momento de una boda, en el caso de las Kardashian, Scott Disick se ha vuelto un miembro más de la famosa familia. A pesar de esto, se ha reportado que el padre de los tres hijos de la socialité no ha sido invitado a la boda. Ha de recordarse que hace unos días se dio a conocer en su reality su reacción a no haber sido invitado al compromiso de la pareja, más allá de por su presencia, por la decepción de sus hijos al no haber estado en ese momento tan importante para su madre. Según se ha podido ver con la presencia de Penelope, en esta ocasión, los tres niños sí que estarán con Kourtney.

