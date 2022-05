¿Será ella la guapa novia de Juan Soler?

Tras un tiempo en la soltería, la vida sorprendió a Juan Soler con una nueva ilusión en el amor, tal como él mismo lo reveló en su momento. Desde un inicio, el galán de telenovelas fue claro al expresar que su nueva pareja no pertenecía al medio del espectáculo, razón por la que prefería reservarse los detalles de la identidad de su la mujer que lo tenía flechado. Pero finalmente en septiembre del año pasado, el también conductor de Sale el Sol se abrió respecto al estado de su corazón y reveló que su novia vivía en su natal Argentina, además de que se trataba de la misma persona con que tuvo su primer noviazgo. "Estoy contento, es una mujer que no tiene que ver con el medio, de hecho no vive aquí en México", comentó hace tiempo en entrevista para el progama Hoy. "Es una relación madura, es una linda relación", agregó en aquella ocasión, en la que además aseguró que los kilómetros que lo separan no han sido impedimento para que florezca su amor. “La cuido y la procuro como si viviera conmigo, yo sé que ella también". Y aunque Juan cada vez se mostró más abierto al compartir detalles sobre su vida amorosa, sus fans esperaban ansiosos a conocer a esta misteriosa mujer, a quien él se había referido como María José. Y parece ser que por fin ha llegado ese día, pues el actor acaba de compartir un video junto a una guapa mujer, el cual ha sido interpretado por muchos como la presentación de su novia, sin embargo, hasta ahora él no lo ha confirmado explícitamente; haz click abajo para ver más detalles.