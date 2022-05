Tras el diagnóstico de Bruce Willis, su esposa habla de las dificultades de su familia

No han sido momentos fáciles en casa de Bruce Willis y Emma Heming. Apenas hace unas semanas, la pareja, de la mano de la exesposa de Willis, Demi Moore, y las tres hijas mayores del actor, dio a conocer que el protagonista de Die Hard había sido diagnosticado con una afasia, por lo que ha decidido retirarse de la actuación. Desde entonces, las mujeres en la vida de Bruce han cerrado filas, no es extraño que publiquen alguna imagen con él en sus redes sociales en muestra de apoyo o que se escriban entre ellas algún comentario en sus perfiles, mostrando la cercana relación que mantienen. Ahora, a un tiempo de esta noticia, Emma ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su negocio y su vida como madre, dejando ver las dificultades a las que se ha enfrentado en familia y cómo ha decidido responder a ellas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Demi Moore y Emma Heming, los dos grandes amores de Bruce Willis

Muy sonriente y haciendo su plan favorito: Bruce Willis reaparece tras anunciar que se retira por enfermedad

“Lucho con hacer tiempo para cuidarme todos los días. Pongo las necesidades de mi familia sobre las mías, lo que encuentro que no me hace ningún tipo de héroe. Ese tipo de cuidado por todo mundo en mi casa había afectado mi salud mental y mi salud en general, y no le servía a nadie en mi familia. Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidas de más a alguien, acabas cuidándote menos a ti misma. Eso me hizo hacer una pausa y en verdad resonó en mí. No me cuido perfectamente, pero sé que hay algunas necesidades básicas que son indispensables, como, primero y sobre todas las cosas, el ejercicio. Es un momento en el que me puedo desconectar y puedo hacer algo que sé que me hace sentir bien en general. Pienso que es importante encontrar una cosa que te haga sentir bien y construir a partir de ahí”, dijo a The Bump.

Emma, de 43 años, es la esposa actual de Bruce, de 67, y madre de sus hijas menores -de 10 y 8 años-. La pareja se casó en el 2009, dos años después de que comenzaron su relación. Se conocieron en el 2007, pero se dejaron ver en público hasta enero del 2008, cuando aparecieron juntos en la presentación de What Just Happened? en el Festival de Sundance. Dos meses después, los enamorados se dejaban ver con una de las tres hijas mayores del actor, así como con Demi Moore, demostrando que las cosas iban en serio y el lazo que se formó entre la esposa del actor y la protagonista de Ghost se mantendría hasta ahora.

VER GALERÍA

El complicado momento de Emma Heming por el 'impactante diagnóstico' de su marido, Bruce Willis

El mensaje de las mujeres de la vida de Willis

La cercanía que se mostró entre Bruce y su exmujer durante la cuarentena, que pasaron juntos y a la que después se unió Emma con sus dos hijas, se ha mantenido en uno de los episodios más complicados en la vida del actor. Demostrando la unidad que existe entre la familia, hace poco más de mes y medio, en un mensaje en conjunto, Demi, sus tres hijas, Emma y sus dos hijas, firmaron un importante mensaje.

“A los increíbles seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente fue diagnosticado con afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está retirando de la carrera que ha significado tanto para él. Estos son momentos muy desafiantes para nuestra familia y apreciamos tanto sus continuos amor, compasión y apoyo. Vamos a avanzar en esto como una fuerte unidad familiar y queríamos incluir a sus fans, porque sabemos lo que mucho que él significa para ustedes, tanto como ustedes para él. Como Bruce siempre dice, ‘Vive el momento’ y juntos planeamos hacer justamente eso. Con amor”.

VER GALERÍA