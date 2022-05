¡El festejo sigue! Así ha sido el viaje de aniversario El Canelo y Fernanda Gómez por Grecia

El pasado fin de semana se cumplió un año desde que Saúl El Canelo Álvarez y Fernanda Gómez se convirtieron en marido y mujer de manera oficial en una íntima boda civil en Punta Mita, Nayarit. Esta ocasión tan importante, que además antecede al primer aniversario de su matrimonio religioso era razón más que suficiente para que la pareja emprendiera una romántica travesía a modo de celebración. El boxeador no tuvo tiempo para sentirse triste por su derrota en el ring a principios de este mes, pues días después de aquel encuentro hizo sus maletas y junto a su guapa esposa viajó a Mykonos, uno de los destinos europeos más hermosos. Fue ahí, con el mar Mediterráneo como escenario, que iniciaron los festejos de la pareja y como era de esperarse, no faltaron las emotivas dedicatorias. "Feliz primer aniversario con el amor de mi vida, por muchos mas juntos", escribió la tapatía en su Instagram dejando ver no sólo las espectaculares vistas en aquel paraíso griego, sino también la expresión de felicidad de su marido. "¡Amo compartir mi vida contigo! Mi amor completo", agregó en su mensaje. Esta aventura sin duda se ha convertido en una seguna luna de piel para El Canelo y Fernanda, quienes ha disfrutado de exquisitas cenas, hospedaje de lujo y los más bellos paisajes; haz click abajo para ver todos los detalles.

