La hija mayor de Jorge Salinas, Gabriella, celebró su sexto aniversario con su novio

Con 26 años de edad, Gabriella, la hija mayor de Jorge Salinas, a quien procreó con la actriz Adriana Cataño, continúa cosechando éxitos con su carrera como conductora en ¡HOLA! Tv, donde la joven tiene un programa en el que recrea los maquillajes que están en tendencia. Convertida en una exitosa mujer, la primogénita del mexicano también atraviesa por una excelente etapa en el plano personal, con la relación que sostiene con Matthew Ruiz, el joven nacido en Estados Unidos, con raíces cubanas, que se ha vuelto su compañero inseparable. Con motivo de su sexto aniversario de novios, este 18 de mayo, la pareja disfrutó de una cena romántica en el que brindaron por su amor. A través de redes sociales, la influencer compartió con sus más de 64 mil seguidores detalles de su festejo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su feed, la joven compartió un clip en el que dio una probadita del delicioso menú que Raúl Alejandro del Pozo, el chef ejecutivo del restaurante Novikov Miami, preparó para ellos: "Gracias por ayudarnos a celebrar anoche", le escribió Gabriella al chef de este reconocido lugar que se convirtió en el escenario perfecto para festejar esta importante fecha en su historia de amor. Por otra parte, la joven también le dedicó un lindo mensaje a su novio: "6 años de mucho amor, paciencia, tonterías, comidas deliciosas y más a tú lado", se lee en la descripción de este post en el que recibió el like de su papá, Jorge Salinas y un comentario de su mamá, Adriana Cataño, quien les escribió: "¡Qué lindos! Mucha salud y bendiciones para los dos".

VER GALERÍA

Debido a que el noviazgo de Gabriella y Matthew ya es muy formal, en septiembre del año pasado, la pareja debutó sobre la alfombra roja de los Latin Billboard, un evento en el que, por primera vez, posaron juntos y enamorados para la prensa. Fue durante esta entrega de premios que Gabriella reveló, en entrevista con Ventaneando, detalles de su relación amorosa: "Sí, tengo novio, él está allá, pero, de casarme con él, vamos a ver el anillo pa? cuando, verdad. Se llama Matthew, es cubano-americano y de hecho estamos practicando un poco el español, porque él no habla muy bien el español, estamos juntos por más de 5 años, como 5 y medio. Nosotros en este momento sí estamos muy enamorados, pero también, estamos muy enfocados en nuestras carreras, de pronto en un año, no sé, dos años", comentó.

Sobre cómo han conseguido el balance en su pareja entre sus profesiones y el amor, Gabriella reveló: "Él trabaja aquí en Miami y trabaja con mercadeo digital, como nosotros no vivimos juntos, o sea, como pareja, ha sido muy difícil vernos, porque él trabaja mucho también, entonces, ha sido un poco difícil", explicó la joven sobre su novio. Por su parte, la joven también aprovechó para hablar de lo feliz que se encuentra con su colaboración en televisión: "Estoy súper feliz porque ya estamos grabando la temporada número 4 de ¡HOLA! Tv, por cierto, va a estrenar el 11 de octubre, así que estoy súper feliz de mi programa Top de Estilo, yo hago tutoriales recreando los looks más top de las celebridades de Hollywood", contó.

VER GALERÍA

Jorge Salinas, ¿listo para ser el padre de la novia?

En abril del 2020, poco después de que comenzó la pandemia, Gabriella confesó al programa De Primera Mano, que aunque todavía no hay planes de boda entre ella y su novio, si en un futuro ocurriera, le encantaría que su papá la entregue en el altar: "¡Claro que sí!, es un día que va a ser muy, muy especial y yo creo que de verdad es un día importante para estar en familia y es un día feliz". Aunque no viven en el mismo país, Gabriella y su papá, Jorge Salinas se mantiene muy cercanos, de hecho, en febrero pasado la joven viajó a México para reunirse con el actor y con su familia: "Me llamó: 'Papi, quiero verte', le dije: 'Mi amor, adelante, esta es tu casa'. Y buscamos el momento ideal, porque esto me lo dijo desde antes, ella quería venir a mi cumpleaños, pero no se podía, estaban muy fuertes los contagios y todo ese rollo", contó Salinas sobre la visita de su hija al programa comandado por Pati Chapoy.