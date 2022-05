Con la compañía de Alaïa como mejor regalo, Adamari López celebra sus 51 años

Como cada año desde que Adamari López participa en el programa Hoy día, sus compañeros de emoción le prepararon un programa especial con motivo de su cumpleaños número 51. Para tan importante fecha, la producción preparó varias sorpresas para la festejada, como un saludo de su familia en Puerto Rico, un momento muy especial para Adamari y un mensaje de su hija; sin duda, el instante más conmovedor de todo el festejo, debido a que la cumpleañera no pudo evitar las lágrimas al escuchar las lindas palabras que le dedicó su hija quien, aseguró: "Es mi mejor regalo". Dando lecciones de madurez, este año, Alaïa, de 7 años de edad, no se quedó atrás y también le preparó una fiesta sorpresa a su mamá en casa.

Conmovida por las muestras de cariño de sus familia y compañeros de trabajo, Adamari dijo sobre su cumpleaños: "Me siento muy bien, muy feliz, muy apapachada por todos ustedes a los que quiero mucho y agradezco siempre su cariño y buen trato para mí a todos mis compañeros técnicos de Telemundo, que los quiero mucho y que me soportan cada vez que entró por la mañana gritando. Han sido 51 años llenos de muchas bendiciones", dijo la cumpleañera. Fue en ese momento cuando se transmitió el mensaje que le envió su hija Alaïa: "Mami, ¿cómo estás?, ¡Feliz cumpleaños! Te amo mucho con todo mi corazón, eres la mejor mamá que he visto en la vida. A mí me encanta jugar contigo y divertirme, en la tarde te tengo unas sorpresas muy buenas Te amo mucho, mami. Bye", comentó la pequeña.

Visiblemente emocionada, después de escuchar a su hija, Adamari dijo conmovida: "Mi mejor regalo. Alaïta es mi razón de ser y es la razón por la que me levanto todos los días con tanta alegría y tanta fuerza para salir adelante, así que, gracias Dios por regalarme es princesa para poder seguir caminando con ella y que me siga enseñando de la vida". Para finalizar la transmisión de ayer, Adamari le pegó a una piñata inspirada en ella: "Si ya tienes una piñata es porque eres famosa", le comentó una de sus compañeras de emisión. Emocionada, la cumpleañera compartió con sus amigos de emisión este divertido momento que se convirtió sólo en la antesala del festejo que le tenía preparado Alaïa en casa.

Tal como se lo prometió en su video, en casa, Alaïa recibió a la cumpleañera con una fiesta sorpresa en casa en la que consintió a su mamá y a sus invitadas con varias actividades, como juegos de destreza, alberca de pelotas, piñata y algunos concursos en los que tuvieron que dar muestra de su complicidad para conseguir el reto: "Mi gente linda, el regalo más grande ha sido mi fiesta sorpresa preparada por mi hija Alaïa", escribió la conductora como descripción de un video en el que se le ve muy divertida con cada detalles de esta fiesta. Por su parte, Alaïa escribió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con un millón de seguidores: "Mami ¡Te amo mucho!".

Alaïa y su sorpresa del Día de las Madres

Para Alaïa es muy importante celebrar las fechas importantes con su familia, por esta razón, para festejar el Día de las Madres, la pequeña contó con la complicidad y ayuda de su papá, Toni Costa quien, antes de ingresar a La casa de los famosos, la ayudó a preparar el obsequio para Adamari con quien, a pesar de ya no tener una relación amorosa, continúan siendo un equipo por la niña. Desde que anunciaron su separación, ambos dejaron claro que seguirían siendo familia. Así lo explicó Adamari hace unos meses cuando le preguntaron sobre la nueva relación de Toni Costa: "Yo lo que quiero es que mi hija esté bien, que seamos, dentro de lo que podemos, normal, así que, eso es lo que importa", dijo.