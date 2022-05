Maky habla como nunca de un amor del pasado

Más guapa que nunca, Maky disfruta esta etapa en su vida, en la que ha podido encontrar el equilibrio entre sus distintas facetas. Como mamá, atesora cada momento junto a sus hijas Mía y Azul, fruto de su pasado matrimonio con Juan Soler; y en cuanto a lo profesional, no deja de cautivar al público con su personalidad única. Y en lo que respecta a los temas del corazón, esta guapa actriz de origen argentino ha confesado estar abierta a una nueva relación sentimental, aunque sin ningún tipo de presión, pues sabe que las cosas llegan a su debido tiempo. Mientras disfruta su soltería, la guapa intérprete ha querido compartir algunas de sus experiencias en el amor, y ha sido de este modo que ha recordado su romance con un famoso actor que ahora vive alejado de los reflectores: Valentino Lanús.

Junto a dos compañeras actrices, Maky asistió recientemente al programa Montse & Joe, en el cual entabló una amena y íntima charla entre amigas. En un momento de la conversación en el que se mencionó la experiencia de las invitadas en las telenovelas surgió el tema de la relación que la intérprete de origen argentino mantuvo años atrás con Lanús. Y es que, tanto ella como él compartieron créditos en El Juego de la Vida, melodrama producido por Televisa que se transmitió entre los años 2001 y 2002. "Yo anduve con Valentino, habíamos tronado y nos ponen en la novela de pareja", contó la también conductora. A su vez, recordó que en aquel entonces una conocida estrella de televisión había iniciado un romance con el actor. "Él andaba con Jacky Bracamontes que yo la alucinaba y no quería saber nada de ella y Sara (Maldonado) era mi paño de lágrimas", narró.

Totalmente trasnparente, Maky contó incluso que su compañera incluso fungía como intermediaria tras la ruptura. "Entoces yo le decía: 'Sara, háblale a Valentino, dile que estoy muy mal, que no puedo vivir sin él'", dijo, recordando que en ese momento los sentimientos se apoderaban de ella. Ante las dudas que surgieron en Margarita Magaña, también invitada al programa, la presentadora de ¡Cuéntamelo ya! aclaró algunos detalles de su romance con Lanús. "¿Empezaste El Juego de la Vida andando con él?, preguntó. "(No, empecé) tronada", respondió Maky, admitiendo que en aquel momento esta situación le resultó un poco inconveniente.

Sin embargo, aunque muchos pudieran pensar que aquella experiencia en el amor le pudo haber dejado a la actriz argentina alguna enemistad con Jacky, fue todo lo contrario, pues con el tiempo se hicieron grandes amigas. De hecho, fue Maky quien le presentó a la exreina de belleza a su actual marido, Martín Fuentes. "Tuve la fortuna de que Maky, mi adorada Maky pensara en Martín. Un día estábamos desayunando y me dijo: 'Ya sé a quién te voy a presentar, ¿conoces a Martín Fuentes?', yo le dije 'no, no lo conozco', 'pues te lo voy a presentar'", recordó la guapa mamá de cinco hace tiempo en entrevista para Suelta la Sopa.

¿Maky ha considerado las apps de citas?

Durante esta charla en Montse & Joe, Maky sinceró además sobre las razones por las que, si bien está abierta a enamorarse de nuevo, ha preferido tomar distancia de las aplicaciones de citas. "Yo no las he usado porque no sé, me da miedo", admitió cuando una de las anfitrionas del programa le preguntó directamente sobre el tema. Sin embargo, dejó entrever que no descarta por completa esta opción. "Pero no sé, ¿será que necesito eso?", comentó. Durante la convesación, su amiga Sara Maldonado expuso que ella ha intentado fungir como cupido para la conductora argentina y que a menudo la invita a salir, pero ella se resiste. "Yo soy la típica que digo: 'Sí, sí, vamos'. Y son las 7 de la noche y pues... ", dijo Maky, explicando que sus planes no llegan a concetarse porque prefiere quedarse en casa. "¿Por qué no quiero salir? Estoy abuela yo creo, empieza la noche y digo 'ay...'", dijo con buen sentido del humor.

