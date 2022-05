Ha acabado el otro gran juicio, así cerró el enfrentamiento Rooney vs Vardy Mientras el mundo sigue a detalle el caso de Depp vs Heard, en Reino Unido las esposas de dos futbolistas se han enfrentado en una batalla digna de una película

Si de este lado del mundo se sigue a pendiente cada detalle del juicio que se está llevando a cabo en Virginia entre Johnny Depp y Amber Heard, en Reino Unido cuentan con su propio caso en los tribunales. En lo que ha sido un suceso que si hubieras leído en un libro lo hubieras encontrado poco creíble, Coleen Rooney y Rebekah Vardy, esposas de dos famosos futbolistas, se han enfrentado en otro caso de difamación. Pero esta situación ha sido completamente diferente a lo que se ha visto en las estrellas de cine. Todo comenzó cuando la esposa de Wayne Rooney notó que información de su cuenta de Instagram privada llegaba a los tabloides. Con una pericia de un investigador avanzado, comenzó a descifrar quién podía estar detrás de la traición, hasta que hizo que solamente una de sus seguidoras recibiera las publicaciones falsas que comenzó a compartir, y en efecto, estas llegaban a los medios. Fue así como hace un par de años reveló la investigación que le ganó el apodo de Wagatha Christie, en la que revelaba dramáticamente que Rebekah Vardy estaba detrás de las filtraciones. Ahora, se han enfrentado en un juicio que ha iniciado la esposa de James Vardy por difamación.

Después de un siete días de encuentros en los tribunales, este jueves se ha dado terminado el juicio del que todavía no se conocer el veredicto. Mientras que Rebekah volvió a derramar algunas lágrimas durante las conclusiones del juicio, Coleen puso tierra de por medio, saliendo de viaje con su familia sin presentarse en la corte.

La conclusión de Vardy

El que fuera el último día en la corte no significó que no se dieran fuertes declaraciones en el caso. El abogado de Rebekah, Hugh Tomlinson, apuntó a que hay una posibilidad de que Caroline Watt -ex agente y amiga de Vardy- pudiera estar detrás de las filtraciones, asegurando que al día de hoy su cliente no sabe a ciencia cierta qué pudo pasar. Ha de recordarse que a lo largo del caso se han presentado algunos mensajes entre Rebekah y Caroline hablando sobre distintas situaciones que acabaron en los tabloides, pero Watt no se encuentra incluida en la demanda que se está enfrentando. El abogado hizo hincapié en que buscan restaurar la reputación de su cliente, quien dijo se ha visto muy afectada por lo que ha sucedido en el último par de años tras el inicio del caso.

"Este caso es sobre la señora Vardy y la forma en la que ha sido tratada por miles, tal vez decenas de miles de personas en las redes sociales?esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. Incluso durante el juicio ha continuado recibiendo abuso en las redes sociales. Cualquier entretenimiento que el público ha ganado con este caso, este es un tema serio que ha sido de gran pesar para mi cliente y su familia en los últimos dos años y medio?Obviamente, la señora Vardy cometió errores. Uno de ellos, el más serio, fue confiar en alguien que no debió. Otro es la manera en la que habló en conversaciones privadas con la señora Watt. Ella acepta que dijo estas cosas, si hubiera sabido que iban a salir a la luz pública, no lo habría dicho".

Lo que dijo el equipo de Coleen

Por su parte, el abogado de Coleen dejó claro que en su opinión, el caso se ha desintegrado en el tribunal. "Cualquiera podría ser perdonado por cuestionarse cómo es que se ha permitido que este caso llegue tan lejos. Ella (Coleen) se encuentra al final de un juicio de libero de siete días, y ¿para qué? La señora Vardy tiene testigos altamente poco confiables. Su evidencia debería de ser tratada con las mayores reservas. Su certeza simplemente no puede ser confiada. El contraste en la forma en el que la señora Rooney ha dado su evidencia no podría ser más clara", explicó.

Sobre esta falta de evidencia continuó: "Solamente hay una conclusión y esa es que la señora Vardy borró el chat de Whatsapp y fue una mentira deliberada para cubrir su mal actuar. No hay otra explicación plausible. La única conclusión a la que esta corte puede llegar es que ella borró el chat de Whatsapp y después mintió bajo juramento sobre ello".

Con esto sobre la mesa, solo queda conocer el veredicto de la corte.

