El Güero Castro responde a los rumores de romance y su hija Sofía le expresa su apoyo: 'Mientras mi papá sea feliz...'

Gracias a su trabajo y dedicación José Alberto El Güero Castro ha logrado hacerse de una carrera sólida en la televisión. El productor, que actualmente está trabajando en la segunda entrega de la telenovela Corona de lágrimas, se encuentra pleno en todos los aspectos de su vida, no sólo en lo profesional, sino también en el ámbito personal. En su faceta como papá no pierde la oportunidad de disfrutar el tiempo con sus hijas, fruto de su relación con Angélica Rivera, con quien mantiene una estupenda relación. Y si bien en más de una ocasión han surgido falsas versiones sobre una supuesta reconciliación con la actriz, él ha sido claro al señalar que si algo los une además del amor a sus hijas, es el respeto y la admiración. Sin embargo, éstos no son los únicos rumores que han alcanzado al Güero en cuanto a su vida privada, pues hace un tiempo se le vinculó con una guapa conductora. Cuestionado recientemente al respecto, el productor ha aclarado la situación, mientras que su hija Sofía le ha expresado su apoyo incondicional ante sus decisiones en el plano amoroso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El Güero Castro acompañó a su primogénita a un evento que se llevó a cabo recientemente en la Ciudad de México, en el que ambos fueron abordados por la prensa. Uno de los temas que surgió en este encuentro fue el de el supuesto romance del productor con Cecilia Galliano, y él con toda la tranquilidad y muy sonriente, desestimó estas versiones. "Es una gran amiga, es una persona a la que conozco desde hace muchísimos años, que tuvimos la oportunidad de coincidir trabajando, tengo mucho respeto por ella", comentó ante los medios. A su vez se refirió a las imágenes de ambos que fueron difundidas por una publicación en noviembre del año pasado, asegurando que éstas no mostraron más a que un grupo de amigos y colegas luego de un día de grabaciones. "Está muy grande para mí, muy guapa... Ella me tendría que cargar a mí", agregó con buen sentido del humor, reiterando que las especulaciones de un vínculo amoroso con la presentadora argentina son completamente falsos.

VER GALERÍA

Por su parte, Sofía fue cuestionada por los reporteros sobre cómo se comporta ante las pretendientes de su papá y si ha asumido en algún momento un papel de vigilante. "No, bueno, de repente (sí)", dijo entre risas.. "Todo el mundo piensa que 'seguramente las prospectas de tu papá te han de tene terror', claro que no, de verdad soy muy buena hijastra", aseguró. La joven actriz dijo que lo más importante para ella es la felicidad de su padre, por lo que le refrendó su apoyo incondicional ante sus decisiones en el plano sentimental. "Mientras mi papá sea feliz, yo soy feliz... Y la pareja pareja que él escoja siempre la voy a respetar y mientras él esté contento, yo voy a estar contenta", comentó.

VER GALERÍA

A principios de año El Güero aseguró estar feliz con su soltería, descartando de tajo las versiones que llevaban semanas circulando sobre un supuesto romance con Galliano, quien fue parte de la telenovela La Desalmada, que él produjo. "Les gusta hacer chismes, no sé por qué no se dan cuenta que a veces la soltería y la paz de uno es más importante en vez de tener a alguien al lado, pero estoy en paz, estoy tranquilo", comentó el pasado mes de enero en entrevista radiofónica para el programa Todo para la mujer.

Tampoco hay planes de reconciliación con Angélica

La cercanía y buena relación que han mantenido Castro y Angélica Rivera tras más de una década de su divorcio han contribuido a que algunos fans se entusiasmen con la idea de una posible reconciliación. En aquella entrevista en radio, el productor se refirió además a la postal navideña en la que posó con La Gaviota y sus hijas, algo que se ha vuelto una tradición para ellos. "Cada año que nos ven en esa foto familiar dicen lo mismo. Angélica es una mujer a la que quiero y respeto muchísimo, es la mamá de mis hijas y me van a ver con ella toda la vida, hasta que me muera yo o ella", expresó entonces. "Vamos a estar juntos por nuestras hijas, tenemos una gran amistad y le tengo un gran respeto y cariño, pero pues obviamente yo no estoy en los planes de ella", agregó. Y si bien El Güero ha descartado la posibilidad de una reconciliación con la actriz, en el plano profesional se ha mostrado abierto trabajar con ella. "Yo encantado de la vida, ella ha estado viendo diferentes alternativas, yo creo que está pronto a regresar a trabajar y en el momento que yo tuviera algún proyecto para trabajar con ella me daría muchísimo gusto", aseguró Castro.

VER GALERÍA