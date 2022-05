En ¡HOLA!, Irina Baeva y Gabriel Soto aplazan su boda…por amor

Después de una larga espera, se acercaba el momento de que Gabriel Soto e Irina Baeva pudieran llegar al altar. En medio de los preparativos y la boda en puerta, la pareja decidió celebrar su amor en una aventura que han denominado como ‘preluna de miel’, recorriendo las islas griegas a través de un crucero de lujo. Amantes del mar y con una vida cosmopolita, Gabriel e Irina han disfrutado de unos días inolvidables recorriendo las islas más populares de Grecia, en donde han podido adentrarse a la cultura e historia de la región en la que se estableció uno de los imperorios más importantes. En esta edición de ¡HOLA!, ya disponible a la venta, los novios no solamente nos comparten algunas imágenes exclusivas de esta aventura por el Mediterráneo, sino también los motivos de la difícil decisión que han tomado: aplazar su boda.

“Hemos tenido que cambiar la fecha y ajustarnos a la realidad mundial. Tenemos la esperanza de que todo regrese a la normalidad. Si la familia de Irina no pudiera acompañarnos, no sería una boda completa”, nos ha dicho Gabriel, quien ha explicado que ante la situación que se está viviendo en Europa del Este, existe la incertidumbre sobre la posibilidad de la asistencia de la familia de la actriz, por lo que han preferido aplazar sus planes. A pesar de esto, los preparativos continúan para poder estar listos en cuanto se pueda realizar. Tan enamorados como el primer día, Gabriel e Irina viven su amor día a día y están preparados para jurarse amor eterno. Encuentra en este número la entrevista al completo y las imágenes que no has visto de este espectacular viaje.

