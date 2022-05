En medio de los señalamientos, Belinda se manifiesta en redes sociales

Tal como lo comentó ayer en entrevista con Ventaneando, Belinda se encuentra enfocada en su trabajo y aprovechando la belleza natural de España para reconectarse consigo misma: "Me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, porque estoy rodeada de paisajes maravillosos y me pongo a escuchar música, a meditar, pensar, tengo una vida muy tranquila y en paz", explicó. Fue precisamente esa la estrategia que utilizó esta tarde, luego de que su nombre se convirtiera en trending topic, tras la publicación que realizó esta mañana su ex novio, Christian Nodal quien, a través de Twitter, dio a conocer una supuesta conversación de WhatsApp con ella. Ante la acción de su ex, Belinda se mantiene en calma tal como lo compartió esta tarde en sus historias en Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Mientras la polémica en México coloca a los cantantes en el ojo del huracán, Belinda demuestra que ella continúa concentrada en su objetivo en la Madre Patria: trabajar. Después del revuelo que provocó la publicación de Nodal, Belinda se manifestó en Instagram, pero no para hacer alusión al tema, sino para compartir una historia en la que aparece al lado un galán. Como era de esperarse, la historia que compartió en la que aparece ella y un hombre, al lado del perrito Chihuahua que la acompaña en España desató una ola de especulaciones, pues se comenzó a manejar que el misterioso sujeto era su nueva pareja sentimental, sobre todo, porque en la publicación, colocó un filtro de corazón; sin embargo, los fans de Bienvenidos a Edén, rápidamente dieron con la identidad de su acompañante.

VER GALERÍA

Aunque muchos medios quisieron darle una connotación romántica a la publicación de Belinda con este galán, la actriz sólo se limitó a grabar un momento fuera de las cámaras al lado de su compañero de serie, el famoso actor Guillermo Pfening con quien graba la segunda temporada de esta exitosa historia. Fiel a su compromiso laboral en España, Belinda aprovechó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la respuesta del público a Bienvenidos Edén, proyecto que se encuentra en la lista de los más visto a nivel mundial en Netflix. Así, concentrada en seguir construyendo una carrera en aquel país, Belinda prefirió ignorar en redes la polémica que desató el post de su ex prometido.

Horas antes de la publicación de Nodal, Belinda le confesó en entrevista a Pati Chapoy, que su estancia en España será por un período largo: "Voy a estar bastante más tiempo, ahorita, porque tengo varios proyectos aquí que no puedo todavía hablar sobre ellos, pero tiene que ver con música y actuación, ambas partes", explicó la cantante quien descartó que, en este momento de su vida, esté interesada en comenzar una nueva relación amorosa: "Ahorita novio no está permitido por ningún motivo. Ya lo platicamos tú y yo que ese tema está prohibido por el momento, amigos sí, todos los de la serie", le respondió a Daniel Bisogno, cuando le preguntó sobre si le gustaría conocer a alguien especial durante su estancia en España.

VER GALERÍA

¿Qué fue lo que publicó Nodal?

Esta mañana, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal sorprendió a sus seguidores en Twitter al responder a quienes lo han señalado en redes sociales sobre su relación con Belinda: "Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", escribió en un mensaje previo a la captura de pantalla, de una conversación con la cantante, en la que la pareja hablaba de temas financieros. Aunque no se aprecia la respuesta del cantante, sí es visible la reacción de la cantante con frases como: "Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo? Me has destruido la vida entera".