Cuando se pensaba que todo estaba en calma, se ha reavivado la polémica entre Nodal y Belinda

Dicen que después de la tormenta viene la calma, y eso era lo que parecía pasar entre Belinda y Christian Nodal después de su ruptura, pues en las últimas semanas ambos artistas se habían dejado ver retomando el curso de sus vidas y sus carreras, enfocados en sus proyectos profesionales y personales más especiales y comenzando una nueva etapa de vida ahora por separado, ella en España y él en Estados Unidos. Sin embargo, la mañana de este miércoles 18 de mayo el cantante sorprendió a todos al publicar una serie de mensajes con los que ha vuelto a encender la polémica, pues en ellos ha hecho referencia a su relación con Belinda, compartiendo incluso algunas capturas de pantalla de una supuesta conversación que sostuvo con la cantante cuando aún eran pareja.

A través de su perfil de Instagram Nodal compartió un mensaje con el que sin duda ha sorprendido a todos, pues en él ha dejado en claro su deseo de dejar atrás toda la polémica en la que se ha visto envuelto tras su rompimiento con Belinda, haciendo alusión a que hay ciertas personas que intentan ponerlo nuevamente en el ojo del huracán por este motivo. ?...Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo?, expresó tajante.

Si ya de por sí el mensaje era un tanto polémico, el cantante de Adiós amor adjuntó en su tuit una captura de pantalla de una supuesta conversación que tuvo con Belinda a través de WhatsApp el pasado mes de febrero, días antes de que se hiciera pública su ruptura y en el que se pueden leer algunos fragmentos muy íntimos de una conversación que tuvieron y que por supuesto no han pasado desapercibidos para nadie.

De hecho, en otro fragmento se puede ver cómo la cantante supuestamente le reclama por no contestarle y por dejarla sola: ?Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo? Me has destruido la vida entera?, se puede leer en la conversación. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa?, agregó. ?Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida?, se puede leer en la captura de pantalla que ha causado revuelo entre sus fans.

La reacción de Nodal ante el revuelo que causó con sus mensajes

Como era de esperarse, el mensaje de Nodal ha dividido a sus followers, por lo que el cantante ha respondido a todos ellos dejando en claro las razones que tuvo para desahogarse de esa manera públicamente. ?Sí tengo (que dar explicaciones) porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan?, expresó el intérprete. Hasta el momento no ha habido una reacción de parte de la actriz de serie Bienvenidos a Edén.

