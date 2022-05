Tania Rincón revela detalles de la cirugía a la que se sometió: 'Me costó trabajo tomar la decisión'

Gracias a su faceta frente a las cámaras, Tania Rincón mantiene una estrecha cercanía con su público, sobre todo ahora como parte del elenco del programa matutino Hoy. Por tal motivo, está abierta a compartir diversos aspectos de lo que acontece en su entorno privado, como ocurre en esta ocasión, en la que habló con total apertura de la situación de salud que la llevó a someterse a un procedimiento quirúrgico para que le pudieran retirar la matriz. Aunque reconoce que no fue sencillo tomar la decisión, lo hizo tras presentar algunos malestares que la alertaron, contando en todo momento con el apoyo incondicional de su esposo y seres queridos, quienes nunca se apartaron de su lado.

Tania abrió su corazón sobre esta situación en una publicación que hizo en redes sociales, relatando parte de lo que vivió durante algún tiempo. La presentadora además reveló que la cirugía se realizó el 13 de mayo. "Les voy a contar que el viernes me operaron, me hicieron una histerectomía (es decir, me quitaron la matriz). Venía ya con temas y un mioma así que pues fue lo mejor...", explicó en las primeras líneas de su mensaje, en el que aprovechó para dar un importante consejo a sus seguidoras. "A partir de mi experiencia les puedo compartir que cuando tengan sangrados muy abundantes entendamos que no es normal y que tenemos que acudir al doctor..." dijo.

Finalmente, Tania actuó contando con el respaldo de su esposo. Así mismo, se encuentra agradecida por la eficaz atención que recibió de los especialistas. "Dani y yo habíamos decidido no tener más hijos, pero aun así me costó trabajo tomar la decisión de operarme, me cuesta mucho trabajo parar. Pero bueno, aquí ando tomando las cosas con calma y con mucho agradecimiento. Gracias porque tuve un diagnóstico bueno y oportuno. Gracias porque tengo un esposo tenaz que está al pie del cañón conmigo y que jamás se queda dormido en el hospital cuando me cuida. Te amo @danielpefa eres el mejor enfermero...", agregó.

En su publicación, Tania también agradeció a sus padres por estar pendientes de ella y de sus hijos, así como a todos aquellos que durante su recuperación la llenaron de sorpresas y no dejaron de consentirla. "Gracias por mis papás por ayudarme con Patricio y Amelia, consentirme y cuidarme. Gracias por todos mis amigos que con sus visitas, risas, flores, mensajes, me hacen esto más fácil. Los adoro. Gracias vida por estas pausas necesarias. Así que si me ven lenta estos días es porque ando en recuperación", finalizó la presentadora, que ilustró sus palabras con una fotografía al interior del foro del programa Hoy, pues esta semana acudió puntualmente a sus llamados en televisión.

Pendiente de su familia

Si algo caracteriza a Tania Rincón es el ímpetu con el que incursiona en cada una de las facetas de su vida, ya sea como profesional o dedicada a la maternidad. Por esta razón ha sabido consolidar el equilibrio entre su vida personal y lo laboral, según contó en octubre de 2021 tras su ingreso a la alineación de conductores del programa Hoy. "Yo soy una mamá joven, entonces creo que ese contenido lo voy a sumar. Me gusta divertirme mucho, pasarla muy bien en los juegos, en las secciones que me pongan...", dijo en entrevista con TVyNovelas. Así mismo, dio detalles de cómo organiza su vida en esta nueva etapa, cuando cada mañana tiene que salir de casa para llegar a Televisa y tomar su posición en el matutino. "Toca desde una noche antes dejar todo preparado y coordinado con mi esposo, él le entra a todo conmigo...", dijo.

