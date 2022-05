Como pocas veces, Luis Fonsi habla de su divorcio con Adamari López: 'Hacerlo públicamente es el doble de difícil'

Han pasado más de 12 años años desde que Adamari López y Luis Fonsi decidieron ponerle fin a su matrimonio luego de cuatro años de casados. Esta inesperada decisión de la pareja tomó por sorpresa a más de uno, y como era de esperarse se colocó en el centro de la opinión pública. Sin embargo, el tiempo pasó, y la conductora y el cantante lograron darle vuelta a la páginas y continuaron con sus vidas, incluso iniciaron familias cada uno por su lado. No obstante, al desenvolverse ambos en la industria del entretenimiento ha sido inevitables los reencuentros, sin embargo en estas ocasiones los dos han mostrado gran madurez, profesionalisamo y cordialidad. Así como la presentadora de Hoy Día ha admitido en el pasado que su divorcio fue uno de los momentos más duros de su vida, ahora el intérprete puertorriqueño se ha sincerado sobre el mismo tema y ha explicado las razones por las que le fue tan difícil lidiar con la ruptura.

Hace unos días, Fonsi habló a corazón abierto sobre distintos temas, desde el colosal éxito que tuvo su tema Despacito años atrás, hasta algunos aspectos de su vida personal, y fue precisamente en este punto que se tocó el tema de su divorcio, y si bien él fue cuidadoso al no mencionar el nombre de Adamari, es un hecho que se refería a su separación con la conductora boricua. En entrevista para el programa chileno De tú a tú de la cadena Canal 13, el cantante fue cuestionado por al anfitrión, Martín Cárcamo, sobre los momentos duros que ha enfrentado y él respondió con toda sinceridad. "Cuando uno mira hacia atrás uno dice: 'esto fue un momento duro, pero gracias a ese momento pasó esto'", reflexionó. "Gracias a Dios no he tenido ninguna tragedia... Pero a nivel personal he tenido mis altas y mis bajas, y eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, a apreciar las cosas, a ver la vida de otro color", comentó.

"Pero, algo que te haya golpeado, que tú digas 'esto no lo esperaba...'", insistió el entrevistador, y fue así que el cantante sacpo el tema de su separación. "De grande, pues obviamente un divorcio no es nada divertido para nadie, y mucha gente ha pasado por eso", comentó Fonsi. "No entro en muchos detalles de eso porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil", dijo, refiriéndose al hecho de que, cuando se dio su separación de Adamari, en 2009, la situación inevitablemente llegó a los medios. "Porque uno tiene el dolor personal y tener que sacar cara y que te pregunten y uno no quiere hablar de eso", ´dijo al recordar aquella amarga experiencia.

El cantante contó cómo ha logrado el equilibrio entre su carrera y su vida privada cuando se trata de la prensa, pues admitió que siendo una figura pública a veces la línea que divide estas facetas parece difuminarse. "Proteger el lado privado es difícil porque muchas veces uno quiere hablar. Yo de por sí soy transparente, el que ves es el que soy... Yo no tengo nada que esconder o que fingir", reconoció el intérprete. También habló de los inicios de su relación con su actual esposa, romance por el que en su momento fue duramente criticado por la situación de salud que vivía entonces Adamari. "Yo estaba empezando otra vez a atreverme a salir y conocer, en un momento muy loco de mi vida, donde por un lado dije: 'No te empieces a enamorar de nuevo'. Y por el otro dije: 'Es justo lo que necesito'", recordó. Tras su divorcio, de Adamari, Fonsi siguió con su vida y en 2011 inció una relación con la modelo Águeda López. Meses después, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, Mikaela. En septiembre de 2014, el cantante y la española se casaron en Napa, en California, y dos años después recibieron a Rocco, su segundo hijo.

Qué ha dicho Adamari sobre su divorcio de Fonsi

En junio del año pasado, semanas después de que se diera a conoce su separación de Toni Costa, Adamari se sinceró sobre su divorcio de Luis Fonsi. Sin mencionar explícitamente el nombre del intérprete, la conductora se sinceró sobre sobre lo duro que fue este proceso, e incluso lo comparó con su lucha contra el cáncer. "En el momento en el que yo estaba enferma yo entiendo que yo contaba con ese apoyo, no sólo de mi familia, que para mí ha sido prioridad y primordial en mi vida, sino también de ese hombre que uno amaba", contó la puertorriqueña en entrevista con Rebeka Smyth para el segmento Sin Filtro de Hoy Día. "Tú sabes que uno a veces, equivocadamente, pone el valor en una cosa, o en una persona, no es el error de nadie más, es mi error, el lugar no te lo puede dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tu misma, y en ese momento yo no me di ese valor", comentó en la charla. En 2020, la presentadora habló también de este duro proceso en su programa, entonces llamado Un Nuevo Día. "Cuando me divorcié, llegó un momento en que decía: 'Sola no puedo y hay cosas que no le quiero contar a la gente que yo quiero', porque no me parecía como algo que yo quisiera como que ellos supieran y entonces tuve que buscar esa ayuda profesional que me vino muy bien y que me dejó poder sobrepasar ese momento. Yo creo que si no hubiese ido a terapia se me hubiese hecho mucho más difícil", recordó.

