Belinda habla de la reacción que tuvo Danna Paola al estreno de su serie española

En medio del éxito que está teniendo en Netflix, Bienvenidos Edén, la serie con la que Belinda debutó en una producción española, la actriz comentó en entrevista con Ventaneando de su personaje y de su vida en La Madre Patria donde se encuentra viviendo debido a los compromisos de trabajo que tiene programados en aquel país. Además de su agenda laboral, la cantante habló de la reacción que tuvo su colega, Danna Paola, al estreno de esta historia. Recordemos que la cantante atravesó por algo similar, en marzo del 2020, cuando llevó a la pantalla de esta plataforma digital, Élite, el proyecto con el que la mexicana se dio a conocer en la televisión española. Ahora que tocó el turno a Belinda, la también actriz la llamó para felicitarla.

Debido a que la carrera de Belinda y Danna Paola tienen algunas similitudes, como que iniciaron sus carreras como artistas infantiles y que compaginan su talento como actrices con la música, en algunas ocasiones, los medios de comunicación han insinuado que existe una rivalidad entre ellas; sin embargo, esto está muy alejado de la realidad, de acuerdo con lo que platicó Belinda de Danna quien la llamó para desearle lo mejor por el estreno de su serie: “Me felicitó por la serie, por lo cual estoy súper agradecida y hemos estados en contacto”. La cantante aseguró que le encantaría grabar una canción con la mexicana; sin embargo, no han tenido oportunidad de ponerse de acuerdo: “No he hablado con ella sobre eso”, dijo.

Belinda continuó enlistando las cualidades de Danna Paola: “Es una chica súper linda, yo la respeto mucho y si se da la oportunidad de hacer una canción, ¿por qué no?, me encantaría, es una mujer súper talentosa que respeto, que me gusta y ojalá que sí, porque cuando es una canción para un dueto, yo feliz y ella es lo máximo”, explicó la cantante sobre la posibilidad de grabar una canción con Danna. La intérprete de Bella traición reveló que, de hecho, admitió que el productor de teatro musical, Alejandro Gou, ya le había planteado su interés de juntarlas para la puesta de Chicas Pesadas: “Ya me había comentado Alex Gou y estaría padrísimo, me encantaría, yo me apunto, si ella se apunta, yo feliz”, respondió Belinda.

La cantante aseguró que su experiencia en Hoy no me puedo levantar fue una de las más especiales de toda su carrera: “Sí, me encantó el teatro, es maravilloso, te da unas tablas, una manera de interpretar, una seguridad, a mí es de lo que más me ha gustado, yo les puedo decir que es de mis experiencias favoritas, el teatro y regresar al teatro con Alex Gou, que fue quien me dio la oportunidad por primera vez, con Hoy no me puedo levantar, sería maravilloso y con Danna que es una chica talentosísima, ¿qué más el puedo pedir a la vida? y más en México”, reconoció la cantante. Mientras se concreta algo en nuestro país, Belinda planea seguir en España donde está trabajando en proyectos de los que todavía no puede revelar detalles.

¿Belinda está abierta al amor?

Aunque se mostró reservada a la hora de hablar de su vida privada, sobre todo sobre su vida amorosa, Belinda admitió que por el momento no está interesada: “Ahorita novio no está permitido por ningún motivo. Ya lo platicamos tú y yo que ese tema está prohibido por el momento, amigos sí, todos los de la serie”, le comentó en tono de broma Belinda a Daniel Bisognio. Sobre cómo imagina a su hombre ideal, la cantante dijo: “¡Madre mía!, te lo juro que es lo último que quiero. Prefiero no hablar de este tema, porque no tengo nada qué decir, no, no, no quiero”. Por último, Belinda se sinceró y reconoció haber lidiando con dificultades en los últimos meses: “Me ha costado mucho, he estado trabajando mucho, han sido momentos complicados y hoy les puedo decir que estoy muy bien. Que me escuchen feliz no quiere decir que no haya sido difícil, no todo es felicidad y no todo han sido cosas bonitas, ha sido mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucho dolor y así es la vida, hoy puedo decirles que me siento mucho mejor y es gracias también al apoyo que me han dado, a los fans, al cariño de México, de mi familia y de Dios”, explicó.