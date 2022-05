A caballo, Alejandro Fernández y su nieta Cayetana protagonizan un tierno posado

La vida de Alejandro Fernández dio un giro de 180 grados cuando debutó como abuelo de la pequeña Cayetana, hija Camila Fernández y Francisco Barba, hace poco más de un año. Desde entonces, ‘El Potrillo’ se ha dejado ver de lo más encantado con su esta nueva faceta de su vida, disfrutando de la compañía de su primera nieta y doblemente ilusionado con la reciente llegada de su segunda nieta, la pequeña Mía, hija de Alex Fernández y Alexia Hernández. Tal y como sucedió recientemente, cuando la hija del artista de 51 años compartió una linda postal en la que aparece su papá en compañía de Cayetana en un momento por demás especial.

A través de su perfil de Instagram, Camila compartió una serie de fotografías del pasado fin de semana, entre las que destacó una tierna postal en la que se puede ver al ‘Potrillo’ recorriendo su rancho a caballo, muy bien acompañado de Cayetana, quien se muestra de lo más emocionada de cabalgar en compañía de su abuelo y de su mamá, quien muy de cerca le seguía los pasos a su famoso papá y a su pequeña en otro caballo.

Como era de esperarse, la tierna fotografía ha generado un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores y amigos, quienes no han tardado en mostrarse conmovidos ante la tierna escena que protagonizaron abuelo y nieta a caballo. Entre los comentarios y reacciones a la publicación de Camila ha llamado la atención la de América Fernández, también hija de Alejandro, quien completamente emocionada de ver a su padre viviendo en plenitud de esta etapa de su vida llenó el post de su melliza con un sinfín de emojis de corazón y fueguitos, dejando en claro el cariño que tiene por su linda familia y en especial por la pequeña Cayetana, quien se ha convertido en la adoración de todos.

Desde que nació Cayetana, la pequeña conquistó a toda la familia, en especial a Alejandro Fernández. Algo que quedó en claro durante la fiesta de cumpleaños del ‘Potrillo, quien demostró ser muy apegado a su nieta, tal y como lo contó Camila durante una entrevista que sostuvo con el programa Ventaneando, en la que habló de cómo es la relación del cantante con su dos nietas. “Mi papá está loco, feliz de tener sus nietas”, explicó la joven cantante, quien reconoció que ‘El Potrillo’ está disfrutando al máximo su papel con Mia y Cayetana: “Descubrimos esta etapa de mi papá como otra vez aprender a ser papá, ahora como abuelo, está padrísimo”, explicó Camila, quien en sus redes sociales ha documentado detalles de la relación de su padre con Cayetana.

El Potrillo un abuelo muy tierno

Sobre el papel de su papá como abuelo de Cayetana, Camila había hablado hace unos meses en el programa comandado por Pati Chapoy: “Me encanta, se me hace súper tierno, es como conocerlo mucho mejor en cómo me hubiera gustado conocer cómo él de padre primerizo y ahorita es como si fuera padre primerizo. Ahorita es muy tierno verlo con un bebé, cuidando a la nena. El otro día me regalaron una chanclitas, le empieza a regalar zapatitos es lo que ahorita le estamos poniendo”, contó la cantante sobre su papá.