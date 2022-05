La exnovia del Príncipe Harry, Chelsy Davy, ha llegado al altar

A pesar de que tiene más de una década que Chelsy Davy y el Príncipe Harry terminaron su relación, la realidad es que todavía se une el nombre de la empresaria con el del Duque de Sussex. Aunque vive alejada de la mirada pública y la última vez en la que se les vio en el mismo lugar que el Príncipe fue durante la boda real en el 2018, de vez en cuando, Chelsy vuelve a acaparar algún titular y esta ocasión es por una feliz noticia. Si hace alrededor de tres meses se daba a conocer que Davy, de 36 años, se había convertido en madre, ahora el Mail Online revela que ha contraído nupcias con el padre de su hijo, el hotelero Sam Cutmore-Scott. Tal como sucedió con su dulce espera, que pasó totalmente desapercibida sino hasta después del nacimiento del bebé, la boda de la pareja también se ha llevado a cabo fuera de los reflectores y se ha sabido de ella hasta después del hecho.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

No es fácil ser novia del Príncipe Harry, confiesa su ex Chelsy Davy

El efusivo reencuentro de Eugenia de York con la 'ex' del Príncipe Harry

Aunque la pareja no ha confirmado la noticia, en la columna de Richard Eden en el Mail Online se ha publicado una imagen aparentemente de las redes sociales de Chelsy en la que se puede ver que debajo de su espectacular anillo de compromiso -con un gran zafiro en el centro-, lleva una segunda argolla. Al momento que se dio a conocer el nacimiento de su bebé, el pequeño ya tenía dos meses de edad, por lo que se cree que sus padres contrajeron nupcias cinco meses después de que llegó al mundo.

Quién es el esposo de Chelsy

Cuando se dio a conocer la noticia del nacimiento del primer hijo de la empresaria, todavía no se conocía la identidad de su pareja, aunque se tenía una declaración en la que ella revelaba que había alguien en su corazón. No fue sino hasta tiempo después que se confirmó que se trataba de Sam Cutmore-Scott. El hotelero de 37 años es hermano del actor Jack Cuttmore-Scott y a diferencia del intérprete de la cinta Tenet, Sam trabaja en The Harper Hotel de Norfolk, además de estar a cargo de la empresa de sus padres, Bijou Collection. Según reporta la misma columna, la pareja vive con su pequeño hijo en el barrio de Chiswick, en Londres.

VER GALERÍA

Con grandes sonrisas –y de negro- reaparecieron las ex del Príncipe Harry

La relación con Harry

A lo largo de los años, previo a su matrimonio, se supo de dos relaciones formales en la vida de Harry, la primera con Chelsy y la segunda con Cressida Bonas. A Chelsy, quien nació en Zimbabue, la conoció en 2004, cuando comenzaron una relación que duraría 7 años. Sobre este romance, Chelsy ha hablado muy poco, pues siempre se mantuvo hermética a pesar de la atención que su relación atraía. Haciendo una excepción a esta regla no escrita, en el 2016, durante una entrevista con The Times dijo: “Fue tan extremo, loco, daba miedo, fue incómodo…Fue muy difícil cuando las cosas iban mal. No podía manejarlo…estaba tratando de ser una chica normal y fue horrible”.

“Fue una locura. También fue por eso que quise regresar a África. Ahora todo se ha calmado y está bien”, reflexionaba en aquel entonces cuando comenzaba con su negocio de joyería. Discreta, como ha sido siempre, sobre el Príncipe quiso recalcar: ““Pienso que siempre seremos buenos amigos”. Probando su lealtad a esta amistad, Chelsy asistió al enlace matrimonial de Harry con Meghan Markle en el 2018, ceremonia en la que también estuvo presente Cressida. Aunque ambas han continuado con su vida, y ahora las dos están casadas, continúan mostrando el respeto que siempre han tenido por su relación con el Príncipe sin exponer nada de lo que vivieron en aquellos años.

VER GALERÍA