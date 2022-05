El cariñoso encuentro de Galilea Montijo y Eugenio Derbez en Nueva York

El talento de Eugenio Derbez ha traspasado todo tipo de fronteras, no en vano el intérprete ha logrado convertirse en uno de los artistas latinos más influyentes de la industria de Hollywood, en donde se le reconoce por su larga trayectoria en el mundo de la televisión hispana y sus aportes al cine. Sin embargo, el también comediante no se olvida de sus orígenes y cada que tiene oportunidad se da un tiempo para convivir con quienes alguna vez compartió foros en Televisa, empresa en la que el intérprete consolidó su carrera. Tal y como sucedió durante su visita al programa Despierta América, durante la transmisión que se llevó a cabo desde Nueva York, en donde coincidió con Galilea Montijo, quien también estuvo como invitada especial en el programa, protagonizando así un cariñoso reencuentro, en donde no pudieron faltar los abrazos y las lindas palabras.

A través de su perfil de Instagram, Galilea compartió algunas postales de su estancia en Nueva York así como de su participación en el programa Despierta América, dedicándole un publicación muy especial a Eugenio, a quien le dedicó un lindo mensaje en el que le expresó su total cariño y admiración. “Qué emoción verte siempre, jefe @ederbez. Y feliz de ver todo lo que te pasa y ¡tan merecido lo tienes! ¡Que orgullo eres! Besos a mi @alexrosaldo, los quiero y harto”, expresó la presentadora del programa Hoy de lo más emocionada, mandando algunos saludos también a Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio.

Como era de esperarse las fotografías de la guapa tapatía en compañía del patriarca del clan Derbez causaron revuelo entre sus fans, sin embargo, fue la cariñosa reacción de Eugenio al gesto de su compañera la que más llamó la atención. “¡Y yo también feliz de verte @galileamontijo, adorada! ¡Gracias por tan lindas palabras! ¡Te quiero!”, expresó el intérprete al pie de la publicación de Galilea. “¡Guapérrimos! Te queremos Gali”, agregó la cantante de Sentidos Opuestos, dejando en claro el gran cariño que tienen por la nueva presentadora del programa Netas Divinas.

Eugenio Derbez y Galilea Montijo fueron algunos de los invitados especiales del programa Despierta América para celebrar el 25 aniversario de este show de Univision. El comeditante y la conductora se unieron a Alan Tacher, Francisca Lachapel, Raúl González, el doctor Juan Rivera y Karla Martínez, presentadores titulares del matutino hispano, para celebrar esta fecha en especial desde Time Square en Nueva York. “Mil Gracias por invitarme @despiertamerica. ¡Felicidades por sus 25 años!”, expresó Galilea en su perfil de Instagram, donde compartió algunas postales de su estancia en Nueva York.

La nueva película de Derbez

La carrera de Eugenio Derbez sigue creciendo como la espuma. Y es que tras haber triunfado en la pasada entrega del Oscar gracias a la película CODA, el actor mexicano ahora se prepara para el estreno de su más reciente película: The Valet. En este filme Derbez comparte créditos con la modelo australiana Samara Weaving, y en la que también aparece la fallecida actriz mexicana Carmen Salinas, siendo esta uno de sus últimos trabajos dentro del cine. En esta comedia romántica el actor interpreta a un simpático chofer de valet parking que terminará en un enredo romántico con una reconocida estrella mundial del cine. Se espera que la película este disponible a través de Star+ el próximo 20 de mayo.

