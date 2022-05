Natalia Esperón habla de su relación con Eva Longoria, la actual esposa de su ex: 'Somos una familia muy moderna'

Durante un tiempo, Natalia Esperón se mantuvo alejada de los reflectores, pues decidió enfocarse de lleno en la crianza de sus tres hijos, fruto de su pasado matrimonio con Pepe Bastón. Sin embargo, a principios de este 2022, la actriz sorprendió al público con su regreso a los sets de grabación para participar en una nueva telenovela de Televisa, la empresa que por años fue su casa. Al retomar su carrera en la actuación, la intérprete también ha reanudado su contacto con los medios de comunicación, quienes se han manifestado interesados tanto en los detalles de sus nuevos proyectos profesionales como en su vida personal. Ha sido asi que la estrella de Corazón Guerrero se ha sincerado sobre su relación con la actriz estadounidense Eva Longoria, la actual esposa de su exmarido.

Feliz por el recibimiento que ha tenido entre el público su telenovela, Natalia habló con la prensa recientemente sobre su experiencia al regresar al trabajo, algo que aseguró, le ha resultado de lo más gratificante. Al hablar de cómo ha logrado mantener su carrera impecable, la actriz dijo que ella ha sido partidaria de mantenerse ajena a la polémica. "Soy muy tranquila, la verdad ustedes saben que soy alguien muy discreto, muy respetuosa de mi vida, de mis cercanos, prefiero así", comentó ante diversos medios de comunicación, y destacó el hecho de que precisamente éstos han sido también muy respetuosos con ella, lo cual agradece enormemente. Mostrando esta apertura, Esperón fue cuestionada sobre su relación con la estrella de Desperate Hosewives, con quien sus hijos es sabido sus hijos mantienen una convivencia cercana. "¡Claro! La mejor relación, somos una familia muy moderna", comentó.

Incluso cuando uno de los reporteros preguntó si con Eva suele convivir en viajes y eventos familiares, Natalia respondió afirmativamente: "¡Claro! Todos", dijo de lo más tranquila. No obstante, la estrella de televisa aclaró que hay algunos aspectos en lso que ella prefiere no ahondar, pero reconoció estar muy feliz y agradecida por lo que han logrado construir en el ámbito familiar. "Hay cosas que o se pueden explicar porque son personales, y somos muy afortunados porque tenemos una familia muy bonita", dijo, y descartó que haya sido complicado llegar hasta este punto en su convivencia. "Para nada, es una relación muy bonita". La intérprete incluso se refirió con mucho cariño a Santiago, el hermanito de sus hijos, quien es fruto del matrimonio entre Longoria y Pepe Bastón. "A Santi lo amamos, lo adoramos, es lo máximo", comentó. La actriz dijo que todo esto "habla de felicidad, y lo que es no se tiene que andar anunciando, todo es personal, tengo momentos divinos, pero son eso, son míos", expresó.

La guapa actriz también fue cuestionada sobre uno de los acontecimientos más importantes en su vida familiar en épocas reciente: el matrimonio de su hija Natalia Bastón con José Eugui. "En octubre va a cumplir un año, el tiempo vuela", comentó la intérprete, quien además reveló cómo ha asumido esta nueva etapa. "Soy una suegra bien buena onda", aseguró sonriente. "Pues sí, mi hija está feliz casada, espero ser abuela pronto, pero bueno, eso es cosa de ellos", agregó. Natalia reiteró sentirse plena en este momento, en el que ha podido encontrar el mejor equilibrio entre su carrera y su vida personal. "(Estoy) contenta, contenta trabajando, contenta con mis hijos que ya también están grandes, tienen 18 años, con la casada, disfrutando", agregó, refiriéndose también a sus hijos Mariana y José Antonio.

Confiesa que tuvo Covid, y reflexiona sobre la vida y el paso del tiempo

En este encuentro con la prensa, la actriz recibió algunos halagos sobre su belleza, y aunque ella los agradeció sinceramente, admitió que el tiempo pasa y es inevitable. "Los años sí pasan", dijo, pero descartó que sea un tema que le preocupe, y confesó que fue precisamente la pandemia lo que la llevó a reflexionar sobre la vida y más cuando ella vivió el Covid en carne propia. "A mí en lo personal fue algo que me llevó a poner los pies en la tierra y a decir 'estamos ahorita pero mañana no sabemos como nos va a ir a cada quien'. A mí me dio y me dio bastante fuerte, no de hospital pero sí me hizo replantearme muchas cosas y valorar la vida y estar agradecida con la salud", contó Natalia. "Uno va creciendo y va aceptando la vida como va y desde el agradecimiento", continuó. La intérprete se dijo partidaria de aceptar la naturalidad de los cambios que vienen con los años. "Aceptarte, quererte, amar en lo que te vas convirtiendo, digo, es un proceso de la vida", reflexionó, y manifestó algunas reservas ante la idea de someterse en el futuro a algún procedimiento estético.

