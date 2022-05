Las especulaciones por el cambio en el testimonio que Amber Heard dio en Reino Unido En el caso que perdió Depp, Amber aseguró haber entregado ya las donaciones de su acuerdo de divorcio, pero ayer aceptó que no lo ha hecho

Es imposible quitar la mirada del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. La esperada llegada al estrado de la actriz frente a la abogada del actor ha llegado y el enfrentamiento ha sido tal como se esperaba, uno duro y consistente. Curiosamente, a pesar de que en estos dos días de examinación cruzada se han ido cuestionando más de una de las declaraciones de Amber durante los últimos años con el equipo de Depp completamente cargado de fotografías, videos y mensajes que combatían su versión de los hechos, fue una declaración que dio a su propio equipo legal la que ahora se encuentra en la mira. Y es que en un par de ocasiones en su testimonio del lunes, Amber declaró que no ha entregado la donación que prometió a dos instituciones por su acuerdo de divorcio. Ante la insistencia de la abogada de Depp, Amber tuvo que decir en el estrado que no había entregado el dinero excusándose por las demandas a las que ha tenido que responder, mientras que Camille Vasquez apuntó a que recibió la suma total 13 meses antes de que comenzaran sus batallas legales y no hizo la donación. El problema es que durante su testimonio en Reino Unido, Heard había dicho que había entregado el dinero en su totalidad.

Las redes sociales están inundadas de video del enfrentamiento entre Vasquez y Heard cuando la actriz asegura que ella usa como sinónimos ‘donación’ y ‘promesa’, a lo que la abogada respondió enfáticamente, “Yo no los uso como sinónimos”. Durante su testimonio, la actriz dijo que tenía toda la intención de entregar el dinero, pero admitió a su abogada que no podía costearlo si seguía siendo demandada. Solo unos minutos después, cuando la examinación cruzada apenas comenzaba, Vasquez volvía a poner el tema sobre la mesa y exhibía el tiempo que Heard tuvo el dinero en su poder sin hacer la donación.

Ante estas declaraciones, inmediatamente se ha retomado el testimonio de Heard en el juicio que Depp tuvo -y perdió- en Reino Unido contra un tabloide. En él, la actriz declaró que había entregado el dinero en su totalidad, algo que comenzó a ser desmentido al principio de este nuevo enfrentamiento legal cuando el representante de ACLU apuntó a que no habían recibido el dinero al completo, y que Amber solo había dado un porcentaje de la suma a la que también aportaron tanto Depp como el multimillonario Elon Musk, que era pareja de la actriz. En su testimonio, la protagonista de Aquaman había declarado en el juicio británico: “Me mantuve financieramente independiente de él todo el tiempo que estuvimos juntos y la suma total de mi acuerdo de divorcio fue donada a la caridad”.

¿Puede haber una repercusión por el cambio de testimonio?

Ante los cuestionamientos que han surgido en redes sociales, si es posible que haya una repercusión para Amber dado a que habría dicho esto en su testimonio jurado en el caso de Reino Unido, el Dailymail ha recurrido a un experto en ley británica para saber qué puede suceder. Sean Caulfield, de la firma Hodge, Jones and Allen, ha explicado sobre la posibilidad de que se investiguen estas declaraciones: “Sí, eso pienso. Mientras (las donaciones) no fueron el problema central del caso, el perjurio es la amenaza más grande y corta por el centro a nuestro sistema de justicia, así que la policía puede ser invitada a investigar para mostrar que cualquier miembro del público que miente en la corte puede ser acusado por perjurio”.

A pesar de esto, en este momento, Amber se encuentra enfrentando el juicio por difamación en Virginia, Estados Unidos, y todo lo que se habla alrededor de estas declaraciones ha quedado en mera especulación. De hecho, a menos de que Johnny quiera hacer una apelación ante esta nueva información contra el dictamen de ese juicio que perdió, no se anticipa que pueda suceder algo al respecto.

