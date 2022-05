Se ha dado a conocer por qué Johnny Depp no ve a los ojos a Amber Heard

El momento llegó, la abogada de Johnny Depp -quien ha recibido mucha atención en redes sociales-, interrogó a Johnny Depp después de que terminara con su testimonio. Tal como se esperaba la examinación cruzada fue dura y directa, cuestionando a la actriz sobre lo que ha dicho en el estrado, todo contrapuesto contra imágenes, entrevistas y declaraciones recopiladas del pasado. El equipo de Depp ha hecho el trabajo de recopilación con el que la abogada a confrontado a la actriz sobre más de una de sus declaraciones, pero la forma de empezar este interrogatorio ha llamado particularmente la atención. Y es que por primera vez se ha explicado porque Johnny no ve a Amber a los ojos cuando se encuentra en la corte y la razón es una que ha quedado probada a través de un audio.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Lo que la hija de Johnny Depp decía al comienzo de la batalla contra Amber Heard

La bizarra teoría de que el testimonio de Amber Heard está compuesto de distintas películas

Lo primero que Camille Vasquez le preguntó que Johnny no la había visto a los ojos ni una vez durante el juicio, a lo que la actriz dijo: “No que haya notado”. Sin perder un segundo, Camille continuó: “Usted sabe por qué no la ha visto a los ojos. Le dijo que no le volvería a ver los ojos jamás”, Amber dijo no recordar eso. La abogada insistió en que no la había visto a los ojos, y ella respondió: “No puede”. Demostrando que la examinación cruzada sería bastante dura, inmediatamente la abogada puso un audio grabado en un hotel de San Francisco en el 2016, cuando ya existía una orden de restricción en el que Amber pedía algo a Johnny, a lo que él respondía: “Nunca volverás a ver mis ojos”.

Las cosas no se harían sencillas después de esto, en el siguiente punto le recordaron que había explicado que Johnny llevaba siempre anillos grandes y pesados, pero en ninguna de las imágenes que se le mostraron se veía rastro de un golpe, a pesar de que dijo que había recibido distintos golpes en el rostro. Esto mismo sucedió con su declaración de una fractura en la nariz de la que no hay ningún tipo de registro médico, ni aparece en las imágenes de un día después del supuesto incidente, “Tenía maquillaje”, respondió Heard, a lo que ni tarda ni perezosa Camille cuestionó: “¿El maquillaje tapa la hinchazón?”, la actriz intentó explicar que no había sido una lesión tan grave como se pensaría y que con hielo pasaría desapercibida.

VER GALERÍA

La abogada también tenía consigo las imágenes que Amber tomó de Johnny, aparentemente dormido, a lo que rápidamente la actriz corrigió haciendo énfasis en que estaba somnoliento por drogas, no tomando una siesta. Cuando le cuestionaron si había compartido la imagen con su amiga, lo negó hasta que apareció un mensaje que había mandado con la fotografía a su amiga. Amber quiso explicar que estaba buscando apoyo, a lo que Camille le respondió: “¿Así apoyabas a Johnny?”, haciendo referencia a las muchas veces que esta mañana repitió que todo el tiempo solo quería proteger a Johnny.

La transformación de Amber Heard que no ha pasado desapercibida

El dinero, piedra angular del juicio

Una vez más los cuestionamientos sobre la donación del dinero del acuerdo de divorcio volvió a ser uno de los más llamativos durante la examinación cruzada. Camille presentó a Amber declaraciones tanto de ella como de un vocero, en las que se deja ver que la actriz había afirmado en más de una ocasión que había donado los 7 millones a la caridad -algo que ha quedado claro, todavía no ha hecho en su totalidad-. Heard explicó que ella usa donación y promesa como sinónimos, algo que Camille le dijo que no es así. La abogada le dijo en más de una ocasión que lo que ella buscaba era una percepción positiva, a lo que la actriz respondió afirmativamente, pero la bomba explotó cuando le señaló que quería ser vista como una víctima de violencia doméstica, lo que le ganó el grito de Amber diciendo que nunca ha querido verse como una víctima -aunque esas son las palabras que se usaban en el artículo por el que hoy es demandada-.

VER GALERÍA