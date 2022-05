Emocionado, Alan Tacher celebra la graduación de su hija Hanna

No hay duda de que la televisión ha sido una parte muy importante en la vida de Alan Tacher, pues ha sido en esta plataforma que ha logrado construir una carrera sólida como conductor. Sin embargo, dejando a un lado el ámbito profesional, la familia ha sido para él su mayor motor. El presentador de Despierta América es un dedicado y cariñoso padre para sus cinco hijos: Hanna, Nicole y Alex, fruto de su pasada relación con Silvana Lois, y los pequeños Liam y Michelle, a quienes comparte con su actual esposa Cristina Bernal. Como todo papá orgulloso, Alan no pierde la oportunidad de presumir los logros de sus retoños, tal como ha ocurrido ahora que su primogénita se graduó de la Universidad del Sur de California. "Uno de los momentos más felices de mi vida. El día que estaba esperando llegó... Mi Hanna, gracias a tu talento, dedicación, inteligencia y disciplina, nos das a todos está gran alegría", escribió el conductor en su cuenta de Instagram al compartir algunos vistazos de la ceremonia, en la que confesó, le fue inevitable derramar algunas lágrimas de felicidad. "Verte graduada era uno de mis sueños, gracias por hacerlo realidad, te amo", agregó en su sentido mensaje. La joven de 21 años se dejó ver muy emocionada y agradecida por este momento, y no dudó en responder los cariñoso gestos de su padre en su gran día; haz click abajo para ver todos los detalles.

Loading the player...