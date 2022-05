En su regreso a la corte, Amber Heard niega haber escrito el título del artículo por el que es demandada

El día llegó, después de una pausa de una semana en el juicio que se está viviendo en directo entre Johnny Depp y Amber Heard, se han retomado las audiencias y una vez más, la actriz ha tomado el estrado. Más compuesta que en sus previas intervenciones, con apenas algunos exabruptos de emoción, Heard continuó con su testimonio respondiendo a las preguntas de su abogada. Si bien, la mayor parte de la mañana se continuó con el recuento que comenzó hace un par de semanas, algunos destellos sobresalieron, como su primer encuentro con Elon Musk -a quien dijo que conoció en la MET Gala en la que supuestamente Depp la dejó plantada-, y sobre todo, su negativa a haber estado involucrada con el título del escrito publicado en el Washington Post y por el que hoy es demandada por difamación.

Después de responder que el borrador del artículo fue escrito por ACLU -como ya había indicado uno de los representantes de la organización sin fines de lucro-, cuando su abogada le preguntó qué papel jugó en el título elegido para la versión del Washington Post para su escrito, Amber respondió: “Ninguno", negando que las palabras estuvieran siquiera incluidas en el texto y que se enteró del título hasta que comenzó esta batalla legal. Además, señaló que tiene el artículo del periódico enmarcado, pero que no sabía de la versión virtual. Aunque en su cuenta de Twitter se ve este título en un mensaje que ella compartió con sus seguidores, Amber dice que ella no recuerda haberlo visto y que en su experiencia, el usuario no tiene la capacidad de cambiar este tipo de cosas al dar retuit. También, quiso especificar que después de que ACLU escribió el artículo, su abogado hizo la revisión final y que ella aceptó todas las observaciones que le hizo sin cuestionarlas.

La actriz apuntó a que cada palabra de su escrito con el Washington Post es verdad. “Esto no es sobre Johnny. El único que piensa eso es Johnny…Se trata de mí, lo que pasó conmigo…Es lo que pasó conmigo. Irónicamente, el único que lo ha hecho sobre él, es Johnny”, dijo una alterada Amber, antes de que la abogada de Johnny pidiera a la juez una pausa para acercarse al estrado.

Sobre la contrademanda que hizo, se apuntó a unas declaraciones hechas por el abogado de Depp al Mail Online, “El que usaran por lo que estaba pasando y lo que sobreviví, llamándolo falso, diciendo que estaba lastimando a Johnny con esto, lastimando al público con esto…¿Después de todo lo que viví?...Ni siquiera había hablado del abuso sexual que había vivido en mi matrimonio…No quería hablar de eso nunca…Tuve que ir a otro país a dar mi testimonio…Y luego, Johnny lanza a su abogado, no solo contra mí, sino que dice que es mentira”. La actriz apuntó a que la declaración fue hecha en un medio digital para que no hubiera una repercusión y cuando se animaba cada vez más el ambiente, la abogada de Johnny estratégicamente objeto por encima de la voz de Heard, quien no dejaba de hablar aunque la juez le dio la razón a la litigante.

En repetidas ocasiones, Heard apuntó a que todo lo había hecho para proteger a Johnny y que incluso, no llamó a su agente cuando se vio en esta situación, porque no quería dañarlo.

Sobre el dinero que no ha donado

Cuando se le cuestionó si había cumplido con su promesa de donar los 7 millones de dólares de su acuerdo de matrimonio, respondió: “Todavía no”. Al preguntarle por qué, ella explicó: “Porque Johnny me demandó por 50 millones de dólares”. Su abogada le cuestionó si le era posible pagar la donación que dijo haría en exhibiciones por cuestiones de impuestos, ella dijo que no podía hacerlo. “Todavía tengo toda la intención de cumplir con todas mis promesas, solo desearía que me dejaran de demandar para hacerlo”, dijo en otro de los momentos álgidos en la corte. Monetariamente, se mencionaron los contratos de Amber con L’Oréal y el que tenía por tres películas para las cintas de DC Comics; además de que comenzó la batalla legal solamente ha conseguido un papel en una película independiente.

